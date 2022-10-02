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Selde ıslanan dosyalar güneşte kurutulmaya bırakıldı

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#Bartın#Sel#Sosyal Güvenlik Kurumu
Selde ıslanan dosyalar güneşte kurutulmaya bırakıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2022 09:47

Bartın'da yaz aylarında yaşanan selde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun arşivinin bulunduğu bodrum katını su basarken, 70 bin işveren, işçi ve emekli dosyası kurumun bahçesine serilerek güneşte kurutulmaya bırakıldı.

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Bartın’da, 27 Haziran’da Bartın Irmağı’nın taşması sonucu Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan 4 katlı Bartın Sosyal Güvenlik Kurumu binasının bodrum katı suyla doldu. Yaklaşık 50 yıldır bekletilen 70 bin işveren, işçi ve emekli dosyası bodrum kattaki arşiv odalarında su altında kaldı.

Selde ıslanan dosyalar güneşte kurutulmaya bırakıldı
Sel suları ve balçıkla kaplanan dosyalar kurum personeli tarafından temizlendi. Kurum önündeki alana el arabasıyla taşınan dosyalar, tek tek yere serilerek, güneşte kurumaya bırakıldı.

Selde ıslanan dosyalar güneşte kurutulmaya bırakıldı
Akşam güneşin batmasına yakın dosyalar yeniden personel tarafından toplandı. Kurum önünde kurutma işleminin güneşli günlerde yapılmaya devam edileceği öğrenildi. 

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#Bartın#Sel#Sosyal Güvenlik Kurumu

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