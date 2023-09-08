Selde hayatını kaybeden öğretmen Şimşek çiftine veda

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Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde, 5 Eylül sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağış etkili oldu. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu'nun son 500 yılın en yoğun yağışı olarak açıkladığı ve metrekareye 196 kilogram düşen yağış ile dereler taştı, su taşkınları oluştu. Longoz Ormanları'ndaki Sisli Vadi'ye kurulan bungalovların bulunduğu bölgede, sel felaketi yaşandı.

OĞULLARI YARALI KURTULDU

Dere içinde kurulan bungalovlarda tatil yapan emekli öğretmen Raile Şimşek ile geçen ay emeklilik dilekçesi veren öğretmen eşi Ahmet Baki Şimşek'in cansız bedenine ulaşıldı. Selde sürüklenen Şimşek çiftinin oğulları Kerem Şimşek (16) ise arama-kurtarma ekiplerince yaralı kurtarıldı. Hastanedeki tedavisi süren Şimşek'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Şimşek çiftinin cenazeleri, bugün memleketleri Denizli'ye getirildi. Çift için öğle vakti Bozkurt'un Tutluca Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Şimşek çiftinin yakınları ile arkadaşları katıldı. Çiftin cenazeleri, namazın ardından mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi. (DHA)