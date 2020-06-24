Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Metin Aksoy atandı. İşte, Prof. Dr. Metin Aksoy'un kısa biyografisi...

Metin Aksoy 1980 yılında Yozgat'ta dünyaya geldi. İlkokul eğitimini Vasfıbey mahallesinde, ortaokul ve lise eğitimini ise Çekerek İmam Hatip Lisesi, Yozgat Erdoğan Akdağ Orta Okulu ve Zile Dinçerler Lisesi'nde tamamladı.

1999'da Avusturya Viyana Üniversitesi'nde başladığı Siyaset Bilimi Bölümü’nü 2003'de tamamladı.

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda “Irak’ın Stratejik ve Bölgesel Önemi’’ konulu çalışması ile yüksek lisans, “1990-2004 Türkiye-AB İlişkileri’’ konulu çalışması ile doktora eğitimini tamamladı.

2007’de "Yrd. Doç. Dr." olarak görevine başladı ve 2013’de "Doç. Dr. unvanını aldı.