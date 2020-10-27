Selçuk Bayraktar'tan iddialarla ilgili açıklama! 'Yalan ve algıyla sevinenler için değişen hiçbir şey olmayacak"

Bayraktar'ın açıklaması şöyle;

Geçtiğimiz dönemde bir kısım basında çıkan kimi uydurma, kimi çarpıtma ve algı maksatlı haberler üzerine;

Şimdilik size geçici bir konfor alanı yaratan kendi uydurduğunuz yalanlara ve belki de oluşturmaya çalıştığınız çarpık algıya sevinin ama bir şeyi de bilseniz iyi olur.

Güneş batacak, gece olacak,

Güneş doğacak, sabah olacak...

O arada;

Türkiye'nin ilk Milli ve Özgün SİHA'sı,

Yurt dışına ihraç edilen tek SİHA'sı,

Yazılımından elektroniğine,

Ayrodinamiğinden mekaniğine,

Tümüyle Türk mühendislerinin tasarımı olan,

Özetle en kritik aksamından uçuş bilgisayarından lastiğine,

Türkiye ve dünyada eşine az rastlanır bir düzeyde,

%93 yerlilikle üretilmiş olan,

Kendi sınıfının en iyisi olduğunu tüm dünyanın kabul etmeye başladığı,

BAYRAKTAR TB2'ler aralıksız uçacak...

Yarın olacak...

Ve sonraki gün...

Milli SİHA'lar aralıksız uçmaya devam edecek...

Ne zırhlı araçlar, ne tanklar, ne hava savunma sistemleri ne de beyhude bekleyişte olan işgalciler ve teröristler için,

Ve hatta şimdi kendi kendini avutmak için uydurduğunuz yalan ve algıyla tepinip sevinen sizler için,

Değişen hiçbir şey olmayacak...

Ve Milli SİHA'lar aralıksız uçmaya devam edecek...

#MilliTeknolojiHamlesi