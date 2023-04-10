Mavi Vatan’ın yeni karargahı: TCG Anadolu... Selçuk Bayraktar heyecanını gizleyemedi: Görünce gurur duydum

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Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, bugün düzenlenen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim ediliyor. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, tören öncesinde CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'e açıklamalarda bulundu. Selçuk Bayraktar'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Daha önceden gemiyi görmüştük ama bitmiş halini görünce, yakından bir daha görünce çok devasa boyutta olduğunu fark ettim.

Ufak çocukların büyük oyun parklarına girdiği gibi sevindiğindeki duygu sardı. Böylesine muazzam bir eserin Türk mühendisliği ve tersanciiğiyle üretilmiş olması, radar, insansız hava araçlarının milli olarak geliştiriliyor olması ülkemiz mühendisliği adına büyük gurur duydum.

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Bu eserleri yanyana koyunca Teknofest'ten daha büyük coşku. Özellikle bitmiş hali beni çok etkiledi. Çok değişmiş, tanıyamadım.

Dünyada ilk defa SİHA kısa pistli gemiye konuşlanmış olacak. 2023'te TB3 ilk uçuşunu yapacak, 2024'te gemiye konuşlandırılacak. Dünyada da kavramsal olarak TB3 lider durumda. 1 sene sonra ABD, sonra İsrailliler TB3 konseptinde uçak yapacaklarını söylediler. 2025'te de inşallah Kızılelma gemiye konuşlanacak."

Sabit kanatlı platformu gemiye konvansiyonel şekilde indirmek maliyet ve güvenilirliği artırmış oluyor. Helikopter gibi platformda zarfınız kısıtlanıyor, bakım maliyetleri artıyor. Bayraktar TB3 o yüzden özel. Gemi mobil, gemiden binlerce kilometre öteye gidebiliyor, vurucu gücü aktarıyor.

Kızılelma insansız savaş uçağı olarak gemiye konuşlandırılmış ilk gemi olacak. Kısa pistli gemilere insansız hava uçağının konuşlandırılması kuvvet çarpımı yapacak, muharebede devrim yapacak. Farklı farklı denemelerimiz olacak ve Kızılelma'yı seri üretime hazırlıyoruz.

Türk savunma sanayinin en büyük oyun değişitirici olmasının sebebi de hızlı ilerliyor olması. Konvansiyonel sistemlere çalışıyor olsak geride kalırdık.