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Selçuk Bayraktar paylaştı… Kızılelma bir testi daha başarıyla tamamladı

Güncelleme Tarihi:

#Baykar#Selçuk Bayraktar#Kızılelma
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2023 23:35

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından Kızılelma'nın yeni görüntülerini paylaşarak 11. orta irtifa sistem tanımlama testinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından Kızılelma'nın yeni görüntülerini paylaştı. Bayraktar, “Bayraktar KIZILELMA, orta irtifada bir testini daha başarıyla tamamladı” ifadelerini kullandı.

‘KIZILELMA’ SENEYE SERİ ÜRETİMDE

Baykar’ın öz kaynaklarla yerli ve milli olarak ürettiği insansız hava aracı Bayraktar KIZILELMA ve Bayraktar AKINCI ilk olarak Çorlu’daki test sırasında 24 Nisan 2023’te yakın kol uçuşu gerçekleştirdi. Bayraktar KIZILELMA’nın seri üretimine 2024 yılında, TCG Anadolu’dan uçuş testlerine ise 2025 yılında başlaması hedefleniyor.

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İstanbul semalarındaki gösteri büyük beğeni topladı. Dünya havacılık tarihinde bir ilk olan yakın kol uçuşu, 27 Nisan-1 Mayıs’ta Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’te de izlendi. TEKNOFEST kapsamında 1 Mayıs’ta F-16 savaş jeti, SOLOTÜRK ve F5 jet uçaklarından oluşan Türk Yıldızları ilk defa filo konseptiyle uçtu. Bayraktar KIZILELMA’nın seri üretimine 2024 yılında, TCG Anadolu’dan uçuş testlerine ise 2025 yılında başlaması hedefleniyor.

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AKILLI FİLO OTONOMİSİ

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, hava-yer görevleri ve yapay zekâ kabiliyetiyle Türkiye’nin önemli bir gücü olacak. Düşük radar kesiti sayesinde sahip olacağı düşük görünürlük ile Türkiye için güç çarpanı olmayı hedefliyor. Bayraktar KIZILELMA, denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenerek Mavi Vatan’ın korunmasında stratejik görevler yapacak. Milli tüm mühimmatları kullanacak olan Bayraktar KIZILELMA, akıllı filo otonomisi ile görev yapabilecek.

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#Baykar#Selçuk Bayraktar#Kızılelma

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