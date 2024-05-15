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Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı davada duruşma 17 Temmuz'a ertelendi

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#Selahattin Demirtaş#Mersin#Dava
Selahattin Demirtaşın yargılandığı davada duruşma 17 Temmuza ertelendi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2024 13:03

Mersin 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı davanın duruşması, sanık avukatının ek süre istemesi üzerine 17 Temmuz'a ertelendi.

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Halkların Demokrasi Partisi’nin (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, konuşmalarında 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağıladığı' gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşması, sanık avukatının ek süre istemesi üzerine ertelendi.

Mersin 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka suçtan Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan HDP’nin Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş katılmadı. Duruşma salonunda hazır bulunan sanık avukatı, müvekkilinin mütalaaya karşı savunma yapması için ek süre istedi. Talebi kabul eden hakim, duruşmayı 17 Temmuz'a erteledi. 

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#Selahattin Demirtaş#Mersin#Dava

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