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Selahattin Demirtaş'a Davutoğlu'na hakaretten hapis cezası

#Selahattin Demirtaş#Ahmet Davutoğlu#Mersin
Selahattin Demirtaşa Davutoğluna hakaretten hapis cezası

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’na hakaret ettiği iddiasıyla 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.

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Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Mersin’de 27 Şubat 2016’da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’na hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın karar duruşması, Mersin 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi’nden avukatları ise Diyarbakır’dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı. Demirtaş’ı savunmak için çok sayıda avukat ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme Demirtaş'a, Davutoğlu’na hakaret ettiği iddiasıyla 11 ay 20 gün hapis cezası verdi.

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#Selahattin Demirtaş#Ahmet Davutoğlu#Mersin

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