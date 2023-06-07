Sel sularÄ±na kapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±... Zilal'in cansÄ±z bedenine ulaÅŸÄ±ldÄ±

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KÄ±zÄ±l KÄ±ÅŸlacÄ±k kÃ¶yÃ¼ yakÄ±nlarÄ±nda, geÃ§en hafta pazar gÃ¼nÃ¼ pikniÄŸe giden Serkan (33) ve Zilal Åžahin Ã§ifti ile arkadaÅŸlarÄ± Murat EkÅŸiâ€™nin (38) iÃ§inde bulunduÄŸu otomobil sele kapÄ±ldÄ±. Serkan Åžahin kendi imkanlarÄ±yla otomobilden Ã§Ä±kÄ±p kurtulurken, ArkadaÅŸÄ± Murat EkÅŸiâ€™nin ise yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla cansÄ±z bedenine ulaÅŸÄ±ldÄ±.

AFAD, SualtÄ± Arama Kurtarma, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±, DSÄ° ve Ä°l Ã–zel Ä°dare ekipleri, iÅŸ makineleriyle Zilal Åžahinâ€™i arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± dÃ¼n gece de sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

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150 METRE MESAFEDE CANSIZ BEDENÄ° BULUNDU

AcÄ± haber gece yarÄ±sÄ± geldi. Ekipler Zilal Åžahin'in cansÄ±z bedenine piknik yaptÄ±klarÄ± alana yaklaÅŸÄ±k 150 metre mesafede ulaÅŸtÄ±. Åžahinâ€™in cansÄ±z bedeni hastane morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Amasya ValiliÄŸiâ€™nin, sosyal sosyal medya hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, â€œ04.06.2023 gÃ¼nÃ¼ sel felaketinde kaybolan ikinci vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n da cenazesi bulunmuÅŸtur. Vefat eden vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za Allah'tan rahmet, ailelerine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dilerken, arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda gÃ¶revli personelimize teÅŸekkÃ¼r ediyor, bÃ¶yle afetlerin bir daha yaÅŸanmamasÄ±nÄ± temenni ediyoruz."Â

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