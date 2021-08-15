Sel bölgesine malzeme götüren kamyon şarampole yuvarlanarak alev aldı! Sürücü son anda kurtuldu

Kaza, saat 12.30 sıralarında Kastamonu ile Çatalzeytin arasındaki yolda meydana geldi. Bölgedeki sel felaketi nedeniyle Çatalzeytin ilçesine köprü malzemesi taşıyan C.Ö. yönetimindeki kamyon, freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı.

Sürücü son anda kendisini dışarıya atarken kamyon şarampole yuvarlanarak alev aldı. Haber verilmesiyle gelen itfaiye ekipleri kamyondaki yangına müdahale etti. Bu sırada kamyonun yakıt deposunda patlama meydana geldi ve panik yaşandı.

Alevler, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Kazada ölen ve yaralanan olmadı.

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