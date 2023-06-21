‘Şekerleme’yle gençleşin

Haberin Devamı

Unıversıty College London’da yapılan bir araştırmaya göre, düzenli olarak gündüzleri uyumak beynimize hem iyi geliyor hem de beynin boyutunun 15 santimetreküp daha büyük kalmasını sağlıyor. Bu da yaşlanmanın 3-6 yıl ertelenmesi anlamına geliyor.

YARIM SAATTEN AZ OLMALI

Ancak biliminsanları uyku süresinin yarım saatten daha az tutulması gerektiğini aktarıyor. Bebekken beynin gelişimi için gündüz uyumak çok kritikken, yaş aldıkça bu uygulama terk ediliyor. Daha çok emeklilikte şekerlemeler geri geliyor. Araştırmacılara göre kötü uyku zamanla beyne ve beyin hücrelerine zarar veriyor. İngiliz Nöroloji Birliği ve Edinburgh Üniversitesi’nden Prof. Tara Spires-Jones, araştırma sonuçlarını ilginç bulduğunu söyleyerek, “Hafta sonları kısa şekerlemeleri seviyorum; bu araştırma kendimi tembel hissetmemem hatta beynimi koruduğumu düşünmem için beni teşvik edecek” dedi.