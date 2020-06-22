Şehitlikte hüzünlü anlar... Görmeden özlüyorum

Babalar Günü dolayısıyla tüm Türkiye’de şehitlikler dün çiçeklerle donatıldı. İstanbul’da da Edirnekapı Şehitliği’nde hüzünlü manzaralar vardı. Şehit yakınlarının yanı sıra vatandaşlar da şehitliğe gelerek dualar okudu.

Siirt’te PKK’lı teröristlerin hain saldırısında şehit düşen jandarma er Ömer Erüstün’ün 5 yaşındaki kızı Şeyma Erüstün, “Babamı hiç görmedim, ama bana anlattı annemler, amcamlar, dedemler, iyi biriymiş. Keşke tanısaydım onu. Görmeden özlüyorum onu. Bizim rahat uyumamız için ölmüş” dedi.

OĞLUMLA DERTLEŞİRİM

Jandarma er Emrah Kayadelen’in babası Mustafa Kayadelen duygularını, “Oğlum şehit düşmeden önce, her özel günde hediye alır, unutmazdı bizleri. Ben de o vefat ettiğinden beri her özel günde buraya gelir oğlumla dertleşirim. Üzüntülüyüz ama hayat işte oğlumun şehit olmasından dolayı gururluyum” diye anlattı.