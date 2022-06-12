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Şehit Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap, son yolculuğuna uğurlandı

#GAZİANTEP#Şehit#Pençe- Kilit
Şehit Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap, son yolculuğuna uğurlandı

IRAK'ın kuzeyinde icra edilen Pençe- Kilit Harekatı’nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap’ın (26) cenazesi memleketi Gaziantep’te toprağa verildi.

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Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap’ın Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze töreni için Yeşilkent Mezarlığı’nda Kaplan Kardeşler Camisi'ne götürüldü. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Toker, 5’inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Ali Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ile şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Mehmet Ali Çap’ın Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan şehidin annesi Zeynep Çap ve yakınları, Kürtçe ağıtlar yakarak uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin Babası Mahmut Çap, ise tabutun önünde bulunan şehit oğlunun fotoğrafına elini koyarak, “Beni oğlumla çekin. Son fotoğrafımız olsun, yolun açık olsun çakırım” dedi.

Şehit Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap, son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Çap’ın cenazesi, ikindi namazının ardından Gaziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından tekbirler eşliğinde Yeşilkent Mezarlığı’ndaki şehitlikte gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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#GAZİANTEP#Şehit#Pençe- Kilit

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