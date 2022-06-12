Şehit Uzman Çavuş Demir, son yolculuğuna uğurlandı

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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Kuzey Irak’ın Hore Tepe bölgesinde yürüttüğü Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerce yola döşenen EYP’nin infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Gökhan Demir, için memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde tören düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene şehidin eşi Seda Demir, babası ile annesi ve şehidin yakınlarının yanı sıra, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Milletvekilleri Şenel Yediyıldız, Metin Gündoğdu, Seyit Torun, Cemal Enginyurt, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri, askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Şehit Demir'in eşi Seda Demir, cenazede gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi, kılınan namazın ardından ilçeye bağlı İnkur Mahallesi'nde toprağa verildi. Ailenin 5 çocuğundan biri olan şehit Demir'in Eylül (7) ve Doruk (5) adında iki çocuğunun bulunduğu öğrenildi.