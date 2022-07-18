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Şehit Uzman Çavuş Selahattin Taşkın, Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı

#Erzurum#Şehit#Cenaze Töreni

Pençe- Kilit Harekatı bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın (38), Erzurum'un Oltu ilçesinde toprağa verildi. Saniye Taşkın, şehit eşinin Türk bayrağına sarılı tabutunu askerlerle beraber taşıdı.

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Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesine PKK'lı teröristlerin sızma girişimi sırasında ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Taşkın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin cenazesi, Hakkari'den askeri uçakla dün Erzurum'a getirildi. Askeri havalimanındaki törenin ardından şehit Taşkın'ın cenazesi, kara yoluyla götürüldüğü baba ocağı Oltu ilçesindeki devlet hastanesinin morguna konuldu.

Şehit Uzman Çavuş Selahattin Taşkın, Erzurumda son yolculuğuna uğurlandı

Erzurumlu Şahine-Necati Taşkın çiftinin 6 çocuğundan olan, evli ve 3 çocuk babası şehit Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın cenazesi, bugün hastane morgundan alınarak, Tuzla Mahallesi'ne getirildi.

Şehit Uzman Çavuş Selahattin Taşkın, Erzurumda son yolculuğuna uğurlandı

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Saniye Taşkın, mahalle camisinde eşinin tabutunu askerlerle omuzlayıp, "Ben taşırım" diyerek uzun süre yürüdü. Şehidin tabutunun etrafını saran yakınları, gözyaşı döktü.

Şehit Selahattin Taşkın, mahalle camisinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Şehit Uzman Çavuş Selahattin Taşkın, Erzurumda son yolculuğuna uğurlandı

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#Erzurum#Şehit#Cenaze Töreni

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