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Son dakika... Acı haberi İçişleri Bakanlığı duyurdu: Van'da bir jandarma şehit oldu

#Van#Çatak#Jandarma
Son dakika... Acı haberi İçişleri Bakanlığı duyurdu: Vanda bir jandarma şehit oldu

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu Uzman Jandarma Çavuş Mustafa Bozkurt'un (43) şehit olduğunu, 1 jandarma personelinin ise yaralandığını duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün saat 03.30 sıralarında Van'ın Çatak ilçesi kırsalında başlatılan Eren Abluka-22 Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu kapsamında daha önce yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu; 1 jandarma personelimiz şehit olmuş, 1 jandarma personelimiz yaralanmıştır. Şehit olan personelimize Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz" denildi.

KAYSERİ'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Bozkurt'un acı haberi, Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'ndeki ailesine verildi. Evli ve 3 çocuk babası Bozkurt'un cenazesi, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlanacak.

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#Van#Çatak#Jandarma

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