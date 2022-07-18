Son dakika... Acı haberi İçişleri Bakanlığı duyurdu: Van'da bir jandarma şehit oldu

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün saat 03.30 sıralarında Van'ın Çatak ilçesi kırsalında başlatılan Eren Abluka-22 Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu kapsamında daha önce yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu; 1 jandarma personelimiz şehit olmuş, 1 jandarma personelimiz yaralanmıştır. Şehit olan personelimize Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz" denildi.

KAYSERİ'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Bozkurt'un acı haberi, Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'ndeki ailesine verildi. Evli ve 3 çocuk babası Bozkurt'un cenazesi, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlanacak.