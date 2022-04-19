Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Şehit üsteğmen, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı

#Kayseri#Türk Silahlı Kuvvetleri#Şehit
Şehit üsteğmen, Kayseride son yolculuğuna uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlattığı 'Pençe-Kilit Operasyonu'nda EYP'ye basarak şehit olan Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş'ın (31) cenazesi, memleketi Kayseri'de toprağa verildi.

Haberin Devamı

TSK'nın Irak'ın kuzeyinde PKK hedeflerine yönelik 17 Nisan'da başlattığı 'Pençe-Kilit Operasyonu'nda, Linik Dağı bölgesindeki hava hücum harekatı sonrası terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP'ye basan Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş, ağır yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Delibaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Evli ve 1 çocuk babası Delibaş'ın cenazesi, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Kayseri'ye getirildi. Şehit Delibaş'ın cenazesi, Melikgazi ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'ndeki baba ocağında helallik alınmasının ardından Kalemkırdı Camisi'ne getirildi. Cenaze namazına Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Vedat Öncel, Delibaş'ın babası Osman, annesi Gülendam, eşi Rabia Delibaş ile çok sayıda kişi katıldı.

Şehit üsteğmen, Kayseride son yolculuğuna uğurlandı

'OĞLUMUN ASKER ARKADAŞIYDI'

Haberin Devamı

Cenazeye, 2021 yılında Suriye'nin İdlib kentindeki saldırıda şehit olan Mücahit Sınırtepe'nin annesi Suzan Sınırtepe de katıldı. Delibaş'ın tabutuna sarılan Sınırtepe, "Benim oğlumun asker arkadaşıydı" diyerek gözyaşı döktü.

Şehit Ömer Delibaş'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Kartal Şehitliği'nde toprağa verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kayseri#Türk Silahlı Kuvvetleri#Şehit

BAKMADAN GEÇME!

Her 6 kişiden biri baş ağrısı çekiyor Hangi tür baş ağrıları tehlikeli

Her 6 kişiden biri baş ağrısı çekiyor! Hangi tür baş ağrıları tehlikeli?

#Sağlık
Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

#Deniz Işın
5 haftanın zirvesini gördü Altın için ‘kritik’ toplantı

5 haftanın zirvesini gördü! Altın için ‘kritik’ toplantı

#Altın Fiyatları

BAKMADAN GEÇME!

Her 6 kişiden biri baş ağrısı çekiyor Hangi tür baş ağrıları tehlikeli

Her 6 kişiden biri baş ağrısı çekiyor! Hangi tür baş ağrıları tehlikeli?

#Sağlık
Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

#Deniz Işın
5 haftanın zirvesini gördü Altın için ‘kritik’ toplantı

5 haftanın zirvesini gördü! Altın için ‘kritik’ toplantı

#Altın Fiyatları