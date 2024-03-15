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Şehit polisler uğurlandı

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Şırnak#Şehit
Şehit polisler uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2024 07:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şırnak’taki programının ardından meydana gelen, polis memuru Fırat Der’in (34) şehit olduğu trafik kazasında yaralanan polis memuru İlker Duran da (31) kurtarılamayarak şehit düştü. Şehit Der için dün sabah Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde uğurlama töreni düzenlendi.

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Evli olan Fırat Der’in cenazesi, buradan memleketi Denizli’nin Sarayköy ilçesinde gönderildi. 10 yıllık polis memuru olan Kayserili şehit Duran’ın ailesi de acı haberle yasa boğuldu. Bekar olan polis memuru Duran’ın cenazesi ise dün öğlende Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’na götürülerek Kayseri’nin Develi ilçesine uğurlandı. 2 şehit de memleketlerinde düzenlenen törenlerle gözyaşları içinde toprağa verildi. 

Şehit polisler uğurlandı

Şehit Fırat Der

DOĞUM GÜNÜNDE ŞEHİT OLDU

- Polis memuru Fırat Der’in şehit olduğu 13 Mart’ın, hem doğum günü hem de Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nden mezun olduğu tarih olması yürek yaktı.

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Şırnak#Şehit

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