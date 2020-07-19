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Ali ABLAY, İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 19.07.2020 - 01:58,Son Güncelleme:

Şehit Erkan Gökteke adına düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı

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Şehit Erkan Gökteke adına düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı
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İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Beylikdüzü'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda 90 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyona, gündüz Bağcılar'da kovaladığı şüpheliler tarafından şehit edilen Erkan Gökteke'nin adı verildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, akşam 17.00 sıralarında uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak Beylikdüzü'nde operasyon yaptı. Operasyona, gündüz öğle saatlerinde Bağcılar'da görevi sırasında kovaladığı şüpheliler tarafından şehit edilen polis memuru Erkan Gökteke'nin adı verildi. 

90 KİLO UYUŞTURUCU 

“Şehit Polis Memuru Erkan GÖKTEKE Operasyonu" kapsamında; Beylikdüzü'nde düzenlenen operasyonda İran uyruklu 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.  Şüpheliler emniyete götürüldü. Şüphelilerin evinde yapılan aramada, kristal halde bulunan satışa hazır, 60 paket toplam ağırlığı 89 kilo 400 gram gelen metamfetamin maddesi, yapım aşamasında olan ve toplam ağılığı 3 kilo 120 gram gelen metamfetamin maddesi, uyuşturucu madde yapımında kullanılan toplam ağırlığı 180 gram gelen kimyasal sıvı, 1 adet hassas terazi ve çok sayıda kilitlenebilir poşet ele geçirildi.

 

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