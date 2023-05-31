Şehit polisin adı verilen zırhlı araç evine getirildi; ailesi duygulandı

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Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, 13 Eylül 2015'te görev yaptığı Şırnak'ta, uygulama noktasına PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silah ve bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Şahin Altmış'ın ailesini ziyaret etti. Ziyarette Altmış'ın kızı Zeynep Altmış, İnci'den, bir aracın üzerine babasının isminin yazılmasını istedi. İnci'nin talimatıyla, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün bir zırhlı aracına 'Şehit Şahin Altmış' adı verildi.

SİREN SESİYLE BALKONA KOŞTULAR

Çevik Kuvvet ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, zırhlı araçla, Altmış ailesinin yaşadığı sokağa gitti. Siren sesleriyle balkona koşan şehidin çocukları Zeynep ve Ali Enes (17) ile eşi Özlem Altmış, zırhlı aracı görünce duygulandı. Sokakta, zırhlı araca dokunup hatıra fotoğrafları çektiren şehidin ailesi, içine bindiği araçla şehir turu attı.

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DAHA ÖNCE 2 SALDIRIDAN KURTULMUŞ

Eşinin şehit düşmeden önce 2 saldırıdan kurtulduğunu anlatan Özlem Altmış, "2'nci Doğu görevi için gitmişti ve 14 ay görev yaptı. Şehit olmadan 1 ay önce bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmişti. Eşim o saldırıdan sağ kurtuldu ve teröristler etkisiz hale getirildi. O saldırından 3 hafta sonra da kaldığı lojmana roketatarlı saldırı düzenlediler. Eşim bu saldırıdan da sağ kurtuldu. Son saldırıda ise eşim, kahramanca silahına davranıp, teröristlerin üzerine koşup, birini etkisiz hale getirmiş. Daha sonra bomba yüklü araç patlatıldığında, eşim şehit düşmüş" diye konuştu.

'ÜZÜNTÜMÜZ ÇOK, TESELLİMİZ BÜYÜK'

Eşiyle gurur duyduğunu kaydeden Özlem Altmış, "Bir gün eşimle birlikte Malatya'daki şehitliği ziyaret ettik. Dua ettikten sonra bana şakayla karışık, 'Bir gün beni de buraya getirirsiniz ve ziyaret edersiniz' dedi. Çok üzülmüş ve kızmıştım. Söylediğinde haklı çıktı. Şu anda ebedi istirahatgahı Malatya polis Şehitliği oldu. Üzüntümüz çok ama tesellimiz de büyük. Çünkü vatanı için şehit oldu. Çocuklarım, onun isminin yaşatılmasını çok istiyordu. Sağ olsun Doğan Müdür'üm bizi kırmadı. Şırnak'tan eşimin gelmesini bekliyordum, nasip olmadı ancak bize böyle bir gurur yaşattı. Allah ondan razı olsun" dedi.

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'BÜYÜK BİR ONUR VE GURUR'

Şehidin kızı Zeynep Altmış ise "Babam şehit olduğu gün evden, 'Babam gitti, bir daha geri dönmeyecek' diyerek çıkmıştım. Şimdi kapımıza onun adının yazılı olduğu zırhlı araç geldi. Bu büyük bir onur ve gurur bizim için. Babam eve gelmese de onun adını taşıyan aracının gelmesi, bir anlamda görevine devam ediyor olması beni çok duygulandırdı" diye konuştu.