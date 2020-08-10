Şehit polis Adnan Kısar'ın ailesinde yas

Şehit polis memuru Adnan Kısar'ın Döşemealtı ilçesinde oturan ailesine acı haber ulaştı. Şehidin evi ve bulunduğu sokak, Türk bayraklarıyla donatıldı. Acı haberi alan şehidin yakınları ve ailenin komşuları da taziye için eve geldi.

Evli ve 2 çocuk babası olan şehit polis memuru Adnan Kısar'ın cenazesinin Kaş'ın Kınık Mahallesi'nde toprağa verilmesinin planlandığı belirtildi.