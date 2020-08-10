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Veli KÖKEN/ANTALYA (DHA)
Haber Giriş: 10.08.2020 - 09:15,Son Güncelleme:

Şehit polis Adnan Kısar'ın ailesinde yas

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Şehit polis Adnan Kısar'ın ailesinde yas
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu şehit olan özel harekat polisi Adnan Kısar'ın (52) Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde oturan ailesine acı haber verildi.

Şehit polis memuru Adnan Kısar'ın Döşemealtı ilçesinde oturan ailesine acı haber ulaştı. Şehidin evi ve bulunduğu sokak, Türk bayraklarıyla donatıldı. Acı haberi alan şehidin yakınları ve ailenin komşuları da taziye için eve geldi.

Evli ve 2 çocuk babası olan şehit polis memuru Adnan Kısar'ın cenazesinin Kaş'ın Kınık Mahallesi'nde toprağa verilmesinin planlandığı belirtildi.

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