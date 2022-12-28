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Şehit oğula veda

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#Türk Silahlı Kuvvetleri#Pençe-Kilit#Hüseyin Korkmaz
Şehit oğula veda
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2022 07:00

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz (21), Gaziantep’te gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

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Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz’ın cenazesi dün sabah askeri uçakla Gaziantep Havalimanı’na getirildi.

ASKER PARKASINI BIRAKMADI

Örenli Mahallesi’ndeki cenaze törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, 5’inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, şehidin ailesi ve yakınları katıldı.

Şehit oğula veda

Şehidin babası Ali Korkmaz, oğlunun asker parkasını tören boyunca elinde tuttu ve kokladı. Şehit Hüseyin Korkmaz, öğleyin kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

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#Türk Silahlı Kuvvetleri#Pençe-Kilit#Hüseyin Korkmaz

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