Şehit oğula veda

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Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz’ın cenazesi dün sabah askeri uçakla Gaziantep Havalimanı’na getirildi.
ASKER PARKASINI BIRAKMADI
Örenli Mahallesi’ndeki cenaze törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, 5’inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, şehidin ailesi ve yakınları katıldı.
Şehidin babası Ali Korkmaz, oğlunun asker parkasını tören boyunca elinde tuttu ve kokladı. Şehit Hüseyin Korkmaz, öğleyin kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.