Şehit oğlunun kabrine polisler götürdü... Duygu dolu anlar

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle tam kapanmada Ramazan Bayramı arifesinde muaf tutulan şehit aileleri, İslahiye Şehitliği'nde şehit mezarlarını ziyaret etti. Yeni Mahalle'de oturan Meliha Akcan'ın Mardin'de görevli polis memuru oğlu Ömer Akcan, 22 Nisan 2010 tarihinde teröristlerle girilen çatışmada şehit oldu. O anlarda mezarlığa götürecek kimsesi olmadığı için polis ekiplerini arayarak oğlunun mezarını ziyaret etmek istediğini söyleyen Meliha Akcan, ekipler tarafından evinden alınarak şehitliğe götürüldü. Kendisine eşlik eden polis ekipleriyle oğlunun mezarı başına gelen Meliha Akcan, mezar taşındaki fotoğrafı severek, gül bırakıp dua etti.

"GELECEK DURUMDA OLMAYINCA POLİSLERİ ARADIM"

Oğlunun mezarını ziyaret ettiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Meliha Akcan, "Oğlumun şehadetine 11 yıl oldu. Her gün oğluma dua ederim. Her bayram oğlumun kabrini ziyaret ederim. Bu bayramda şehit aileleri tam kapanmada muaf olmasına rağmen, gelecek durumda olmayınca polisleri aradım. Bayramda beni oğlumla kavuşturdukları için teşekkür ederim" dedi.

Şehit annesi Meliha Akcan ziyaretin ardından polisler tarafından yeniden evine bırakıldı.

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