Mezarlık ziyaretleri serbest mi? Bayramda mezarlıklar ziyaret edilebilecek mi?

Mezarlık ziyaretleri bayramda serbest mi olacak sorusu pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Alacakları cevaba göre hareket edecek olan pek çok Müslüman, yakınlarının mezarını ziyaret ederek dualar okuyacak. Peki, mezarlık ziyareti serbest mi olacak? Bayramda mezarlıklara gidilebilecek mi? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

MEZARLIK ZİYARETLERİ SERBEST Mİ?

Bayramda mezarlıkları ziyaret etme serbestliği noktasında herhangi bir resmi açıklama henüz yer almıyor.

Ancak defin işlemleri bu süreçte de devam ettiği için mezarlıklar açık bulunmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde mahalli idarelerin mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere çalışacak personeli kısıtlamadan muaf tutuluyor.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara