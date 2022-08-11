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Şehit Mahsun Şimşek gözyaşlarıyla uğurlandı

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#Türk Silahlı Kuvvetleri#Şehit#Adıyaman
Şehit Mahsun Şimşek gözyaşlarıyla uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2022 14:14

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kuzey Irak’ta yürüttüğü Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek, son yolcuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde şehidin kardeşlerinin gözyaşlarına boğulması yürek yaktı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kuzey Irak’ta terör örgütü PKK hedeflerine yönelik düzenlediği Pençe-Kilit Operasyonu'nu sırasında teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek (25) için Gaziantep’te cenaze töreni düzenlendi. Adıyaman'ın Besni ilçesi Suvarlı köyü nüfusuna kayıtlı Şehit Uzman Çavuş Mahsun Şimşek'in ailesinin yaşadığı Gaziantep'te son yolcuğuna uğurlandı.
Şehit için Yeşilkent Mezarlığı’nda düzenlenen törene şehidin ailesi ve yakınları ile Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Tolga Tolunay, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Vali Davut Gül, AK Parti Milletvekilleri Sait Kirazoğlu, Nejat Koçer, Müslüm Yüksel, Ali Şahin, AK Parti İl Başkanı Eyup Özkeçeci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılıç’ın yanı sıra askeri erkan ve kent protokolü katıldı.

Şehit Mahsun Şimşek gözyaşlarıyla uğurlandı

ŞEHİT KARDEŞLERİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Şehidin kardeşleri cenaze töreninde gözyaşına boğulurken şehidin küçük kardeşi fenalık geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği şehit kardeşini protokol üyeleri teskin etti. Şehidin asker kardeşi Sözleşmeli Er Hasan Şimşek’te şehit ağabeyini son yolcuğunda yalnız bırakmazken şehit kardeşlerinin hüngür hüngür ağlaması yürek yaktı.
Şehit Mahsun Şimşek gözyaşlarıyla uğurlandı

Öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi Yeşilkent Mezarlığı’ndaki şehitliğe defnedildi.
Şehit Mahsun Şimşek gözyaşlarıyla uğurlandı

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#Türk Silahlı Kuvvetleri#Şehit#Adıyaman

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