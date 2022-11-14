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Şehit Fethi Sekin’in babasından acı haber

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#Fethi Sekin#İzmir#Şehit
Şehit Fethi Sekin’in babasından acı haber
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2022 12:46

İzmir Adliyesi önünde teröristlerle kahramanca mücadele ederek şehit düşen Polis Memuru Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bakan Soylu Twitter hesabından paylaştığı taziye mesajında, 'Cesaret timsali Şehidimiz Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Amcamız, can emanetini sahibine teslim etti... Rabbim, evladıyla cennette buluşmayı nasip eylesin.' ifadelerini kullandı.

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5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adliyesine saldıran bölücü terör örgütü üyeleri ile çatışmaya giren ve teröristleri etkisiz hale getiren Polis Memuru Fethi Sekin şehit düşmüştü. 2 yıl önce evinde bulunduğu esnada felç geçiren Şehit Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin, 2 yıldır yatağa bağlı şekilde yaşıyordu.

Şehit Fethi Sekin’in babasından acı haber


Tekrar rahatsızlanması sonucu Elazığ'da Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılan Mehmet Zeki Sekin, yaklaşık 1 ay önce Ankara’ya sevk edildi.
Şehit Fethi Sekin’in babasından acı haber


Ankara’da tedavisi süren Zeki Sekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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BAKAN SOYLU'DAN TAZİYE MESAJI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından şehit polis memuru Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin'in vefatı üzerine bir taziye mesajı paylaştı.

Bakan Soylu şu ifadeleri kullandı:

Cesaret timsali Şehidimiz Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Amcamız, can emanetini sahibine teslim etti... Rabbim, evladıyla cennette buluşmayı nasip eylesin... Başımız sağ olsun.

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#Fethi Sekin#İzmir#Şehit

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