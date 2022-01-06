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Kahraman şehit Fethi Sekin anıldı... ‘Bizi bölmek mi? Ne haddinize!’

#Fethi Sekin#Şehit#Terör
Kahraman şehit Fethi Sekin anıldı... ‘Bizi bölmek mi Ne haddinize’

PKK’nın İzmir Adliyesi’ne saldırısını canı pahasına çatışarak önleyen polis memuru Fethi Sekin, şehit oluşunun 5’inci yılında anıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Sekin’in fotoğraflarının olduğu bir videoyu “Ben Fethi Sekin. Şimdi bir kez daha duysun hainler, bölmek mi bizi? Ne haddinize!” sözleriyle paylaştı...

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PKK’lı teröristler 5 Ocak 2017’de İzmir Adliyesi’ne haince bir saldırıya kalkışmıştı. Amaçları bombalar ve silahlarla onlarca kişiyi katletmekti. Ancak bir polis karşılarına çıkıp kahramanca çatıştı ve canı pahasına onlarca kişinin hayatını kurtardı. İşte o polis Fethi Sekin’di. İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi’nde Motosikletli Şahinler Timi’nde görevli olan Sekin, şehit oluşunun 5’inci yılında anıldı. Memleketi Elazığ’ın Baskil ilçesi Doğancık köyündeki kabri başında yapılan törene Vali Ömer Toraman, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, vatandaşlar ve Sekin’in yakınları katıldı. Sekin için İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’nde de anma töreni düzenlendi. Sekin’in balmumu heykelinin bulunduğu yerde yapılan anma törenine İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, polis memurları ile şehidin eşi Rabia Sekin katıldı.

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Kahraman şehit Fethi Sekin anıldı... ‘Bizi bölmek mi Ne haddinize’

ADINA KÜLLİYE AÇILDI

Sekin’in adı ayrıca memleketi Elazığ’da açılışı yapılan külliyede ölümsüzleşti. Külliyede Seki’in motosikleti, üniformaları ile kütüphane ve sergi salonları yer aldı. Emniyet Genel Müdürlüğü de Sekin’in fotoğraflarından oluşan bir video yayınladı. Videoda şu ifadelere yer verildi: “Ben Fethi Sekin Şimdi bir kez daha duysun hainler, bölmek mi bizi? Ne haddinize! Gözünü kırpmadan ölüme yürüyen kahraman şehidimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.”

Kahraman şehit Fethi Sekin anıldı... ‘Bizi bölmek mi Ne haddinize’

Musa Can
PKK’lı teröristlerin İzmir Adliyesi’ne saldırı girişiminde, kahramanca çatışan 3 çocuk babası Fethi Sekin (44) ile seken merminin isabet ettiği mübaşir Musa Can (48) şehit olmuştu.

HEYKELİNE KARANFİL

İzmir Adliyesi’nde şehitler için düzenlenen anma töreninde Sekin’in heykelinin önüne ve şehit düştüğü yere karanfil bırakılıp, dualar edildi. Sekin ve Can’ın anısına lokma döküldü.

Kahraman şehit Fethi Sekin anıldı... ‘Bizi bölmek mi Ne haddinize’

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MOTOSİKLET KORTEJİ

İzmir’de motosiklet tutkunları da şehitleri unutmadı. Motosikletliler, ’Şehit Fethi Sekin Anma’ korteji için Karşıyaka, Buca, Göztepe ve Bornova’dan hareket ederek İzmir Adliyesi’nin önünden geçti.

Kahraman şehit Fethi Sekin anıldı... ‘Bizi bölmek mi Ne haddinize’

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN PAYLAŞIM: ‘DÜNYAYA TARİHİ BİR MESAJ VERDİ’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Twitter’daki hesabından yaptığı paylaşımla Fethi Sekin’i, şehit olmasının 5’inci yılında andı. Erdoğan mesajında, “Canı pahasına teröristlerin hain saldırısını engelleyen, mücadelesiyle tüm dünyaya tarihi bir mesaj veren kahraman polisimiz Fethi Sekin’i şehadetinin 5’inci yıl dönümünde rahmetle, minnetle yad ediyorum. Vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi hürmetle anıyorum” ifadelerini kullandı. (DHA)

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#Fethi Sekin#Şehit#Terör

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