Şehit Eren Bülbül, doğum gününde anıldı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Büyük ikramiye isabet eden piyango biletini satan bayii sahibi konuştuBüyük ikramiye isabet eden piyango biletini satan bayii sahibi konuştu#Milli Piyango
Transferde devler karşı karşıya Otelde görüştüler iddiası ve Edin Viscadan transfer kararı...Transferde devler karşı karşıya! 'Otelde görüştüler' iddiası ve Edin Visca'dan transfer kararı...#Edin Visca
Ege için yeni uyarı sistemi Bakan Akardan Atinaya dikkat çeken mesajEge için yeni uyarı sistemi! Bakan Akar'dan Atina'ya dikkat çeken mesaj#Hulusi Akar
Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi İşte Talih Kuşunun konduğu şehir...Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi! İşte 'Talih Kuşu'nun konduğu şehir...#Milli Piyango
Bolu Belediyesinin tartışma yaratan uygulaması için yürütmeyi durdurma kararı Bolu Belediyesi'nin tartışma yaratan uygulaması için yürütmeyi durdurma kararı#Bolu Belediyesi
Hesabını açanlar gözlerine inanamadı Banka 150 milyon Euroyu yanlışlıkla dağıttıHesabını açanlar gözlerine inanamadı! Banka 150 milyon Euro'yu yanlışlıkla dağıttı#İngiltere
Yangın faciasında hayatını kaybeden 3 kardeşe acı veda Kahreden detayYangın faciasında hayatını kaybeden 3 kardeşe acı veda! Kahreden detay#İzmir
Ucu bucağı görünmüyor... 7 kilometreye ulaştıUcu bucağı görünmüyor... 7 kilometreye ulaştı!#Ticari Taksi
Milyonların gözü açıklanacak rakamlarda Ek zam gelecek mi İşte son durum...Milyonların gözü açıklanacak rakamlarda! Ek zam gelecek mi? İşte son durum...#Memur
Ediz Hun’u hiç böyle dinlemediniz Usta sanatçıdan çok özel açıklamalar…Ediz Hun’u hiç böyle dinlemediniz! Usta sanatçıdan çok özel açıklamalar…#Ediz Hun
Doktorlar da şaşkın Pandemide yeni dönem: Tesadüfi KovidDoktorlar da şaşkın! Pandemide yeni dönem: 'Tesadüfi Kovid'#Koronavirüs
Kahreden kaza Aileden geriye bir arada çekilen fotoğraflar kaldıKahreden kaza! Aileden geriye bir arada çekilen fotoğraflar kaldı#Aksaray
Üstüne başına su gibi para harcadıÜstüne başına su gibi para harcadı!#Prens Harry
Defne Samyeli’nin kızı Derin gecelerdeDefne Samyeli’nin kızı Derin gecelerde!#Derin Talu
Oğuzhan-Demet... İbrahim-Mihre Çelikkol... Neden ayrıldılarOğuzhan-Demet... İbrahim-Mihre Çelikkol... Neden ayrıldılar?#1
HABERLERGündem Haberleri

Şehit Eren Bülbül, doğum gününde anıldı

#Eren Bülbül#Şehit#TRABZON
Şehit Eren Bülbül, doğum gününde anıldı

Trabzon'da, 5 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül (15), doğum gününde anıldı. Sosyal medyada binlerce takipçi, paylaşımlarda bulunarak, Eren Bülbül'ün yaş gününü kutladı.

Haberin Devamı

Maçka ilçesinde, 11 Ağustos 2017'de, PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateş sonucu Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile Eren Bülbül’ün şehit olmasının üzerinden 5 yıl geçti.

Şehit olmadan önce sosyal medyadaki hesabından yaptığı 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye’yi hüzne boğan Eren Bülbül, doğum gününde unutulmadı.

Gözden Kaçmasın

Şehit Eren Bülbülün annesi: Oğlum için çekilen filmi izlemek zor olacakŞehit Eren Bülbül'ün annesi: Oğlum için çekilen filmi izlemek zor olacakHaberi görüntüle

1 Ocak 2002 doğumlu Eren Bülbül için sosyal medyada binlerce takipçi, paylaşım ve yorumlarda bulundu.

Takipçiler, Eren Bülbül'ün hafızalara kazınan fotoğraflarını 'İyi ki varsın Eren, doğum günün kutlu olsun', 'İyi ki varsın Eren, bu millet seni asla unutmayacak' yorumlarıyla sayfalarında paylaşıp, kutlama ve anma mesajları yayımladı.

Gözden Kaçmasın

Erdoğan, Kesişme: İyi ki Varsın Eren filminin galasına katıldıErdoğan, 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filminin galasına katıldıHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eren Bülbül#Şehit#TRABZON

BAKMADAN GEÇME!

Ediz Hun’u hiç böyle dinlemediniz Usta sanatçıdan çok özel açıklamalar…

Ediz Hun’u hiç böyle dinlemediniz! Usta sanatçıdan çok özel açıklamalar…

#Ediz Hun
‘Daha yayımlamadığımız öyle güzel şarkılarımız var ki’

‘Daha yayımlamadığımız öyle güzel şarkılarımız var ki’

#Burak Bulut
İstanbulun vefası İşgalde bile unutmamışlar

İstanbul'un vefası! İşgalde bile unutmamışlar

#Sokak Köpekleri

BAKMADAN GEÇME!

Ediz Hun’u hiç böyle dinlemediniz Usta sanatçıdan çok özel açıklamalar…

Ediz Hun’u hiç böyle dinlemediniz! Usta sanatçıdan çok özel açıklamalar…

#Ediz Hun
‘Daha yayımlamadığımız öyle güzel şarkılarımız var ki’

‘Daha yayımlamadığımız öyle güzel şarkılarımız var ki’

#Burak Bulut
İstanbulun vefası İşgalde bile unutmamışlar

İstanbul'un vefası! İşgalde bile unutmamışlar

#Sokak Köpekleri