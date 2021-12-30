Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filminin galasına katıldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon’un Maçka ilçesinde Mehmetçik’in teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hikayesinin anlatıldığı ’Kesişme: İyi ki Varsın Eren’ filminin galasına katıldı.
Yapımcılığını Mustafa Uslu’nun üstlendiği film, Eren Bülbül’ün doğum günü olan 1 Ocak’ta yurt genelinde 350 sinemada gösterime girecek. Yurtdışında ise Almanya, Avusturya, Fransa, Belçika, İngiltere, Azerbaycan, Norveç ve Danimarka’da aynı anda seyirciyle buluşacak.