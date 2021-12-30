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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filminin galasına katıldı

#Eren Bülbül#Recep Tayyip Erdoğan#Ferhat Gedik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kesişme: İyi ki Varsın Eren filminin galasına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon’un Maçka ilçesinde Mehmetçik’in teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hikayesinin anlatıldığı ’Kesişme: İyi ki Varsın Eren’ filminin galasına katıldı.

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Şehit Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in anısına çekilen ’Kesişme: İyi ki Varsın Eren’ filminin galası, Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirildi. Galaya, katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, filmi Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül ile birlikte izledi. Film gösterimi sırasında salonda duygu dolu anlar yaşandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kesişme: İyi ki Varsın Eren filminin galasına katıldı


Yapımcılığını Mustafa Uslu’nun üstlendiği film, Eren Bülbül’ün doğum günü olan 1 Ocak’ta yurt genelinde 350 sinemada gösterime girecek. Yurtdışında ise Almanya, Avusturya, Fransa, Belçika, İngiltere, Azerbaycan, Norveç ve Danimarka’da aynı anda seyirciyle buluşacak.

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