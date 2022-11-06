Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Şehit ateşi Gaziantep'e düştü! Teröristlerin açtığı ateş sonrası 1 asker şehit oldu

Güncelleme Tarihi:

#Şehit#Mustafa Öztürk#Gaziantep
Şehit ateşi Gaziantepe düştü Teröristlerin açtığı ateş sonrası 1 asker şehit oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2022 21:11

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk'ün şehadet haberi ailesine verildi.

Haberin Devamı

Irak'ın kuzeyinde Akıncı Üs Bölgesi'ne bölücü terör örgütü mensupları tarafından taciz ateşi açıldı. Açılan hain taciz ateşi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk şehit oldu. Şehidin acı haberi, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi Karaman Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi. Acı haberin ardından şehidin baba evi ve mahallesine Türk bayrakları asıldı. Acı haberi alan baba Hasan ile anne Zeliha Öztürk ise gözyaşı döktü.

Bekar olduğu öğrenilen ve 7 kardeşi bulunan şehit Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk'ün, yarın Karaman Mahallesi'nde düzenlenecek resmi törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Gözden Kaçmasın

Pençe-Şimşek şehidi Günere son vedaPençe-Şimşek şehidi Güner'e son vedaHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Şehit#Mustafa Öztürk#Gaziantep

BAKMADAN GEÇME!

Alerjinin böylesi düşman başına Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

Alerjinin böylesi düşman başına! Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

#Cinsel Sağlık
Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi Green River Katilinin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi! Green River Katili'nin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

#Green River Katili
İzdiham herkesi bulabilir O anlarda neler yapılabilir Bir şeyi düşürürseniz almaya çalışmayın

İzdiham herkesi bulabilir! O anlarda neler yapılabilir? 'Bir şeyi düşürürseniz almaya çalışmayın'

#İzdiham

BAKMADAN GEÇME!

Alerjinin böylesi düşman başına Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

Alerjinin böylesi düşman başına! Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

#Cinsel Sağlık
Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi Green River Katilinin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi! Green River Katili'nin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

#Green River Katili
İzdiham herkesi bulabilir O anlarda neler yapılabilir Bir şeyi düşürürseniz almaya çalışmayın

İzdiham herkesi bulabilir! O anlarda neler yapılabilir? 'Bir şeyi düşürürseniz almaya çalışmayın'

#İzdiham