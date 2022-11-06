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Pençe-Şimşek şehidi Güner'e son veda

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#Hatay#Şehit#Asker
Pençe-Şimşek şehidi Günere son veda
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2022 16:56

IRAK’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner'in (23) cenazesi, memleketi Hatay'da toprağa verildi.

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Şehit Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner'in cenazesi, Şırnak'taki askeri törenin ardından Hatay'a getirildi. Şehit Güner için ikindi vakti Kıyıgören Mahallesi'ndeki pazar yerinde cenaze töreni düzenlendi.

Pençe-Şimşek şehidi Günere son veda

Törene; ailesi, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, milletvekilleri, askeri ve sivil erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Pençe-Şimşek şehidi Günere son veda

Şehidin annesi Nezahat Güner, Türk bayrağına sarılı tabutunu öpüp ağladı. Güner'in cenazesi, kılınan namazının ardından top arabasıyla götürüldüğü mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Pençe-Şimşek şehidi Günere son veda

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#Hatay#Şehit#Asker

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