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Şehit Uzman Çavuş Yıldız, son yolculuğuna uğurlandı

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#Konya#Şehit#Asker
Şehit Uzman Çavuş Yıldız, son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2022 17:33

Irak’ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde PKK’lı teröristler tarafından önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız'ın (24), cenazesi, memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde toprağa verildi.

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Şırnak'ta düzenlenen askeri törenin ardından, memleketi Konya’nın Ereğli ilçesine getirilen Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız’ın cenazesi, önce temmuz ayında evlendiği Kübra Nur Yıldız’ın oturduğu eve, ardından da babası Duran Yıldız'ın evine götürülüp helallik alındı. 3 yıllık uzman çavuş olan Yıldız’ın cenazesi daha sonra dini ve askeri törenin yapılacağı Ulu Cami önüne götürüldü.

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'SARI KOMUTANIM YAKTIN BENİ'

3' ü kız, 4 çocuk babası Duran Yıldız, şehit oğlunun tabutuna sarılarak ''Sarı komutanım, yaktın beni'' diyerek gözyaşı döktü.

Şehit Uzman Çavuş Yıldız, son yolculuğuna uğurlandı

Törene Konya Valisi Vahdettin Özkan, protokol üyeleri, askeri erkan, babası Duran Yıldız, annesi Meryem Akyol, eşi Kübra Nur Yıldız, kardeşleri, yakanları ve binlerce kişi katıldı.

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şehit Yıldız'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Meydanbaşı Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

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#Konya#Şehit#Asker

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