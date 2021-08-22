Şehit ailesine taziye ziyareti

Kılıçdaroğlu, beraberindeki bazı parti yöneticileri ile şehidin Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki baba evini ziyaret etti. Taziye çadırında şehidin yakınlarına başsağlığı dileyen CHP Lideri, şehit için dua etti. Uzman Onbaşı Kaplan, teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşmüştü. Kılıçdaroğlu, şehidin baba evinden sonra Elmadağ Belediyesi’nce aslına uygun restore edilen Köy Konağını ziyaret etti. Kemal Kılıçdaroğlu’na eşlik eden Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın, konağın geleneksel yapısını ve ilçe hayatına dair eski fotoğrafları anlattı. Geçmişteki buz hokeyi takımının fotoğrafını gösteren Aşkın, “1937’de Elmadağ’da buz hokeyi takımı kurmuşlar. Ben de gördüğümde o kadar şaşırdım ki” dedi.

HACIBEKTAŞ’TA İMAMOĞLU’NA TEŞEKKÜR

Kılıçdaroğlu, dün Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri için Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde temel atma ve açılış törenlerine katıldı. Kent Meydanı ve saat kulesinin açılışını yapan Kılıçdaroğlu, katkılarından dolayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na teşekkür ederek “Hacı Bektaş Veli’nin felsefesine uygun bir kent Hacıbektaşlılara kazandırılmak isteniyor ve bunun mücadelesi yapılıyor” dedi. (AA)

Restore edilen tarihi yeldeğirmeninin açılışını da yapan Kılıçdaroğlu’na İmamoğlu da eşlik etti.

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