Şehit ağabeyler anısına asker tıraşlı şampiyonlar

Haberin Devamı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür’ün de katıldığı etkinlikte en çok dikkat çeken ise İstanbul Erkek Lisesi’nin saçları sıfır numara tıraşlı erkek öğrencileriydi. 150 öğrencilik kontenjanının tamamını LGS birincileriyle dolduran köklü lisenin yatılı okuyan erkek öğrencileri, 1915’te Çanakkale Savaşı’na giden ağabeylerinin anısına her yıl olduğu gibi asker tıraşı olmuşlardı.

HER YIL SIFIR NUMARA

“150 kontenjanımızın 500 tam puan alan şampiyonlarla doldu. Türkiye’nin beyin takımıyla çalışmak çok büyük bir sorumluluk” diyen İstanbul Erkek Lisesi Müdürü Cafer Çilenti, “İstanbul Erkek Lisesi öğrencileri 1915 Çanakkale savaşına giden ağabeylerinin anısına her yıl onları hatırlamak amacıyla saçlarını sıfır numaraya vuruyor. Bu bir gelenek. Aynı zamanda kanserli çocuklara dikkat çekmeyi amaçladılar” diye konuştu.

Haberin Devamı

Şampiyonlar bu yıl da geleneği bozmayıp şehit ağabeyleri için saçlarını kazıttı.

3 BİN TL BURS MÜJDESİ

Etkinliğe katılan Vali Davut Gül ise İstanbul’daki okulllarda eğitim gören 388 LGS şampiyonuna her ay burs vereceklerini açıkladı: “Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere her ay düzenli olarak sizlere bir burs vereceğiz. Şimdilik tespit ettiğimiz rakam 3 bin TL.” Bakan Göktaş da “Sizlerle gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.