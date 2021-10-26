Şehidin anne ve babasından 6 gün arayla acı haber

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ünü oyuncu katil olmuştu Şoke eden silah açıklaması...Ünü oyuncu katil olmuştu! Şoke eden silah açıklaması...#Alec Baldwin
Büyük umutlarla gelmişti, formayı unuttu Fenerbahçe için Fransayı reddetmişti...Büyük umutlarla gelmişti, formayı unuttu! Fenerbahçe için Fransa'yı reddetmişti...#Burak Kapacak
Bilinmeyen detaylar ortaya çıktı Tatilleri bile farklıBilinmeyen detaylar ortaya çıktı! Tatilleri bile farklı#Mrna Aşıları
Son dakika... CHP, tezkereye hayır diyecekSon dakika... CHP, tezkereye 'hayır' diyecek#CHP
Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Süper aşı hamlesiDünyanın umutla beklediği haber geldi... 'Süper aşı' hamlesi!#Koronavirüs
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycanda Füzuli Havalimanı açıldı... İlk inen lider olduCumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da! Füzuli Havalimanı açıldı... İlk inen lider oldu#Azerbaycan
Uzmanlar değerlendirdi: Altın dönemUzmanlar değerlendirdi: Altın dönem!#Altın Fiyatları
Gri listedeki terörist böyle vurulmuştu Uçbey ilk kez kullanıldıGri listedeki terörist böyle vurulmuştu! 'Uçbey' ilk kez kullanıldı#Uçbey
ABD su aygırlarını insan olarak kabul etti Peki şimdi ne olacakABD su aygırlarını insan olarak kabul etti! Peki şimdi ne olacak?#Pablo Escobar
Siber saldırı İranı vurdu... Kuyruk çok benzin yokSiber saldırı İran'ı vurdu... Kuyruk çok benzin yok!#İran
Sıcak saatler... Hedefleri vurdu ABDye uyarıSıcak saatler... Hedefleri vurdu! ABD'ye uyarı#Rusya
Dikkat çeken sözler: Size bir hikâyemi anlatayım mı İnşallah Cumhurbaşkanımız kızmazDikkat çeken sözler: Size bir hikâyemi anlatayım mı? İnşallah Cumhurbaşkanımız kızmaz#İçişleri Bakanı
Neden ağlıyorum ben Nasıl da aşk dolu bakıyorNeden ağlıyorum ben? Nasıl da aşk dolu bakıyor!#Orlando Bloom
MEB duyurmuştu Uygulama bugün başladı... İşte detaylarMEB duyurmuştu! Uygulama bugün başladı... İşte detaylar#Milli Eğitim Bakanlığı
Bir babanın en acı günüBir babanın en acı günü! #Tuna Saydan
HABERLERGündem Haberleri

Şehidin anne ve babasından 6 gün arayla acı haber

#Niğde#Çamardı#Bayram Kızıltan
Şehidin anne ve babasından 6 gün arayla acı haber

Hakkari'de 1995 yılında şehit düşen Piyade Onbaşı Bayram Kızıltan'ın Niğde'nin Çamardı ilçesinde yaşayan anne ve babası, 6 gün arayla vefat etti. Anne Ayşe Kızıltan'ın eşinin cenaze töreninde koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

Haberin Devamı

Çamardı ilçesi Kavlaktepe köyünde oturan Hakkari'de şehit olan Piyade Onbaşı Bayram Kızıltan'ın babası Mehmet Kızıltan (82), 19 Ekim'de hayatını kaybetti. Kızıltan'ın cenazesi, Çamardı Kaymakamı Abdulkadir Nar, askeri erkan, yakınları ve köy halkının katılımıyla toprağa verildi.

Şehidin KOAH hastası annesi Ayşe Kızıltan (73), cenaze töreninde koronavirüse yakalandı. Hastanede tedaviye alınan anne Kızıltan, dün yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ayşe Kızıltan, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehidin anne ve babasından 6 gün arayla acı haber

İlgili Haberler:

Güneş bile görmeyen evi 'doğa manzaralı' diye kiralık ilanı verdi!Bartu Küçükçağlayan: Bende diskalkuli varAşı karşıtlarının argümanı çöktü! Korkunç yan etki... Asıl hedef belli oldu
Haberle ilgili daha fazlası:
#Niğde#Çamardı#Bayram Kızıltan

BAKMADAN GEÇME!

Güneş bile görmeyen evi doğa manzaralı diye kiralık ilanı verdi

Güneş bile görmeyen evi 'doğa manzaralı' diye kiralık ilanı verdi!

Bartu Küçükçağlayan: Bende diskalkuli var

Bartu Küçükçağlayan: Bende diskalkuli var

Aşı karşıtlarının argümanı çöktü Korkunç yan etki... Asıl hedef belli oldu

Aşı karşıtlarının argümanı çöktü! Korkunç yan etki... Asıl hedef belli oldu

Bir babanın en acı günü Sami Saydan’ın oğlu Tuna Saydan son yolculuğuna uğurlandı....

Bir babanın en acı günü! Sami Saydan’ın oğlu Tuna Saydan son yolculuğuna uğurlandı....

Alec Baldwin görüntü yönetmenini öldürmüştü... Korkunç gerçek günler sonra ortaya çıktı

Alec Baldwin görüntü yönetmenini öldürmüştü... Korkunç gerçek günler sonra ortaya çıktı!