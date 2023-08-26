Şehide veda... Yarın doğum günüydü

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Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Demir için dün Ordu'nun Akkuş ilçesin düzenlenen törene şehidin babası İsa, annesi Hatun, kardeşleri Yaşar, Kuzey, Yeşim ve Elazığ’da görev yapan eşi Özel Harekât polisi Sultan Demir’in yanı sıra Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu milletvekilleri Mahmut Özer, İbrahim Ufuk Kaynak, Mustafa Hamarat, Seyit Torun, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin Özel Harekât polisi eşi Sultan Demir

Ordu İl Müftüsü İsmail Çiçek tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehit Yeşilköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Şehit Ali Demir'in, yarın doğum günü olduğu öğrenildi.