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Sedat Peker’in evinin önündeki saldırıda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

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#İstanbul#Beykoz#Silahlı Saldırı
Sedat Peker’in evinin önündeki saldırıda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2022 15:34

Beykoz’da Sedat Peker’in el konulan evinin önünde Yılmaz Günay’a yönelik gerçekleşen silahlı saldırının ardından şüpheli Ömer Şengel’le birlikte 4 kişi daha gözaltına alındı. 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Olay, Çarşamba günü saat 09.30’ta Beykoz’da Sedat Peker’in el konulan evinin önünde yaşandı. Bir otomobille evin önüne gelen şüpheliler, kapıdaki görevliye Yılmaz Günay’la görüşmek istediğini söyledi. Bunun üzerine görevli Günay’a haber verdi.

Kapıya çıkan Günay, otomobildeki kişilerle görüşmek için araca yaklaştığında, otomobildeki saldırganlar Günay’a ateş etmeye başladı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Günay, yere yığılırken şüpheliler ise olay yerinden uzaklaştı. Günay, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sedat Peker’in evinin önündeki saldırıda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayın ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, çevredeki güvenlik kamera görüntüleri ile görgü tanıklarının ifadelerinden şüphelinin Günay ile önceden tanışan Ömer Şengel olduğunu tespit etti.

Sedat Peker’in evinin önündeki saldırıda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Ömer Şengel’le birlikte olaya karıştıkları belirlenen 4 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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#İstanbul#Beykoz#Silahlı Saldırı

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