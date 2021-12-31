Sedat Peker Suç Örgütü davasında ara karar açıklandı

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Duruşma savcısı, sanıklar Selçuk Patlar ve Ogün Şavkin'in savunmasının alınmış olması ve tutuklulukta geçirdiği süre nedeniyle adli kontrol şartıyla tahliyesini talep ederken tutuklu diğer 24 sanığın tutukluluk halinin devam etmesini istedi. Mahkeme, esas hakkında savunması alınamayan tutuklu sanıklara taleplerini söylemeleri için söz verdi.



"BENİM TANIDIĞIM TEK 'REİS' ANNEM"



Tutuklu sanık Ali Aydın, 3 aydır tutuklu bulunduğunu belirterek "Sadece Sedat Peker'le tanışmışlığımdan sebep yatıyorum. Gizli tanığı da vuranı da vurulanı da tanımıyorum. Yatıyorum sadece" dedi.



Tutuklu sanık Selçuk Köroğlu ise Cahit Çetin'in öldürülmesine ilişkin yargılandığını belirterek "Ben ne Sedat Peker'i ne Cahit Çetin'i tanıyorum. Ne de cinayeti işleyeni tanıyorum. Ben bu suç örgütü liderini hiç görmedim. Öleni de öldüreni de Sedat Peker'i de tanımıyorum" şeklinde konuştu.



Tutuklu sanık Yusuf Yağma ise "Benim tanıdığım tek 'Reis' annem. 3 tane çocuğuma bakıyor. Benim baya bir sabıka kaydım var. En azından kafamda şapka olur birini vurmaya gitsem. Öldürmeye gitsem direkt kafasından vururum Allah'a şükür öyle şeyim de var. Ben bu dosyada neyim, beni nereye koyuyorlar onu anlamak istiyorum. Tahliye de istemiyorum, ben cezamı yatıp çıkacağım inşallah" ifadelerini kullandı.



Diğer tutuklu sanıklar da tahliye olmayı istedi.

PEKER'İN MALVARLIĞINA TEDBİR KONULMASI TALEP EDİLDİ



Firari sanık Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın ise davanın siyasi bir dava olduğunu öne sürerek "22 olaydan müvekkilim sorumlu tutuluyor. Müştekilerin beyanlarında ise müvekkilimin adı yok" dedi. Avukat Barkın Sedat Peker hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasını talep etti.



Bir müşteki avukatı ise firari sanık Sedat Peker ve eşi Özge Peker'in malvarlığına tedbir konulmasını talep etti.



SEDAT PEKER HAKKINDAKİ YAKALAMA KARARININ DEVAMINA KARAR VERİLDİ



Ara kararını açıklayan mahkeme, firari sanıklar Sedat Peker, Ufuk Yapıcı ve Yahya Kemal Osmanoğlu hakkındaki yakalama kararının devamına karar verdi. Sanık Boban Tomovski hakkında yakalama kararı çıkaran mahkeme, 12 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verirken diğer 17 sanığın tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi. Duruşma 6 Ocak 2022'de görülmek üzere ertelendi.

