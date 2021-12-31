Sedat Peker Suç Örgütü davasında ara karar açıklandı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Koca 5 maddede anlattı... Omicrona karşı ne yapmalıBakan Koca 5 maddede anlattı... Omicron''a karşı ne yapmalı?#Omicron
Beşinci doz koronavirüs aşısı randevuları açıldıBeşinci doz koronavirüs aşısı randevuları açıldı#Koronavirüs
Naz Aydemir Akyol ayrılığı açıkladı 17 yıl sonra...Naz Aydemir Akyol ayrılığı açıkladı! 17 yıl sonra...#Naz Aydemir
Yılbaşı özel çekilişi tüm hızıyla sürüyorYılbaşı özel çekilişi tüm hızıyla sürüyor#Milli Piyango
Yeni yıla saatler kala... 2021in son tablosu 2022 için uyarı niteliğindeYeni yıla saatler kala... 2021'in son tablosu 2022 için uyarı niteliğinde!#OMICRON
Çok sert tepki: Kılıçdaroğlu emrivaki yaptığı için kapılarda kalıyorÇok sert tepki: Kılıçdaroğlu emrivaki yaptığı için kapılarda kalıyor#Cumhurbaşkanı
Gözlerini kameralardan ayırmıyorlar Taksim yılbaşına hazırGözlerini kameralardan ayırmıyorlar! Taksim yılbaşına hazır#Taksim
İstanbulda müthiş operasyon Bakan Soylu duyurdu: Tek seferde yakalanan en yüksek miktar İstanbul'da müthiş operasyon! Bakan Soylu duyurdu: Tek seferde yakalanan en yüksek miktar#İçişleri Bakanı
MHP lideri Bahçeliden yeni yıl mesajıMHP lideri Bahçeli'den yeni yıl mesajı#Devlet Bahçeli
Korkunç cinayetin sır perdesi aralandı: Yasak aşkKorkunç cinayetin sır perdesi aralandı: Yasak aşk!#Manisa
Yeni yıl çılgınlığı Denetimler iki katına çıktı, nüfus 500 bine ulaştıYeni yıl çılgınlığı! Denetimler iki katına çıktı, nüfus 500 bine ulaştı#Yılbaşı
Dere taştı Evler su altında kaldı... Kentte denizin rengi değiştiDere taştı! Evler su altında kaldı... Kentte denizin rengi değişti#Burdur
Türkiyenin en büyük iskan projesi... Geri sayım başladıTürkiye'nin en büyük iskan projesi... Geri sayım başladı!#Artvin
1 yıl böyle geçti Ünlü isimlerin bu sözleri çok konuşuldu1 yıl böyle geçti! Ünlü isimlerin bu sözleri çok konuşuldu#Hakan Gence
Geçen yılın acısını çıkardılarGeçen yılın acısını çıkardılar#Kırmızı Halı
HABERLERGündem Haberleri

Sedat Peker Suç Örgütü davasında ara karar açıklandı

#Sedat Peker#Suç Örgütü#DAVA
Sedat Peker Suç Örgütü davasında ara karar açıklandı

Sedat Peker Suç Örgütü'ne ilişkin aralarında firari sanık Sedat Peker'in de bulunduğu 29'u tutuklu 92 sanığın yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme, 12 sanığın tahliyesine karar verdi. Diğer 17 sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, aralarında Sedat Peker'in de bulunduğu 3 sanık hakkındaki yakalama kararının devam etmesine hükmetti. Mahkeme, müşteki avukatının 'Sedat Peker ve eşi Özge Peker'in malvarlığına tedbir konulsun' şeklindeki talebi ise reddetti.  Tutuklu sanık Bayram Vural, sadece Sedat Peker'in bir mitingine katıldığını, kendisiyle hiçbir bağlantısı olmadığını ve kendisinden talimat almadığını öne sürdü. 

Haberin Devamı

Duruşma savcısı, sanıklar Selçuk Patlar ve Ogün Şavkin'in savunmasının alınmış olması ve tutuklulukta geçirdiği süre nedeniyle adli kontrol şartıyla tahliyesini talep ederken tutuklu diğer 24 sanığın tutukluluk halinin devam etmesini istedi. Mahkeme, esas hakkında savunması alınamayan tutuklu sanıklara taleplerini söylemeleri için söz verdi.
 
"BENİM TANIDIĞIM TEK 'REİS' ANNEM"

Tutuklu sanık Ali Aydın, 3 aydır tutuklu bulunduğunu belirterek "Sadece Sedat Peker'le tanışmışlığımdan sebep yatıyorum. Gizli tanığı da vuranı da vurulanı da tanımıyorum. Yatıyorum sadece" dedi. 

Tutuklu sanık Selçuk Köroğlu ise Cahit Çetin'in öldürülmesine ilişkin yargılandığını belirterek "Ben ne Sedat Peker'i ne Cahit Çetin'i tanıyorum. Ne de cinayeti işleyeni tanıyorum. Ben bu suç örgütü liderini hiç görmedim. Öleni de öldüreni de Sedat Peker'i de tanımıyorum" şeklinde konuştu. 

Tutuklu sanık Yusuf Yağma ise "Benim tanıdığım tek 'Reis' annem. 3 tane çocuğuma bakıyor. Benim baya bir sabıka kaydım var. En azından kafamda şapka olur birini vurmaya gitsem. Öldürmeye gitsem direkt kafasından vururum Allah'a şükür öyle şeyim de var. Ben bu dosyada neyim, beni nereye koyuyorlar onu anlamak istiyorum. Tahliye de istemiyorum, ben cezamı yatıp çıkacağım inşallah" ifadelerini kullandı. 

Diğer tutuklu sanıklar da tahliye olmayı istedi. 

PEKER'İN MALVARLIĞINA TEDBİR KONULMASI TALEP EDİLDİ

Firari sanık Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın ise davanın siyasi bir dava olduğunu öne sürerek "22 olaydan müvekkilim sorumlu tutuluyor. Müştekilerin beyanlarında ise müvekkilimin adı yok" dedi. Avukat Barkın Sedat Peker hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasını talep etti. 

Bir müşteki avukatı ise firari sanık Sedat Peker ve eşi Özge Peker'in malvarlığına tedbir konulmasını talep etti.
 
SEDAT PEKER HAKKINDAKİ YAKALAMA KARARININ DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, firari sanıklar Sedat Peker, Ufuk Yapıcı ve Yahya Kemal Osmanoğlu hakkındaki yakalama kararının devamına karar verdi. Sanık Boban Tomovski hakkında yakalama kararı çıkaran mahkeme, 12 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verirken diğer 17 sanığın tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi. Duruşma 6 Ocak 2022'de görülmek üzere ertelendi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sedat Peker#Suç Örgütü#DAVA

BAKMADAN GEÇME!

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı 3 SORU 3 UZMAN

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı? 3 SORU 3 UZMAN

#Koronavirüs
2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

#2021
Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

#2021

BAKMADAN GEÇME!

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı 3 SORU 3 UZMAN

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı? 3 SORU 3 UZMAN

#Koronavirüs
2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

#2021
Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

#2021