Seçme ve seçilme hakkı için Ata’ya teşekkür

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Heyette, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Çiğdem Erdoğan Atabek, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, kadın milletvekilleri, muhtarlar, rektörler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve kamu çalışanları yer aldı. Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Göktaş, “Zatıalilerinizin yüksek vizyonu, ileri görüşlülüğü sayesinde dünyadaki birçok devletten önce seçme ve seçilme hakkını elde eden Türk kadını, bugün gelişmiş, modern Türkiye’nin temellerini atarak, yaşayan güçlü demokrasimizin ruhu olmuştur. Bu sayede kadınlar, toplumun tüm kesimleriyle dayanışma içerisinde, Cumhuriyetimizin gelecek nesillere taşınmasında, kadın erkek eşitliğinin tesis edilmesinde, demokratik yaşamın ve toplumsal adaletin güçlenmesinde öncü rol oynamıştır.” diye yazdı.

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Mahinur Özdemir Göktaş

MECLİS’TEKİ KADIN TEMSİLİ YETERSİZ

Türk kadınının seçme ve seçilme hakkının 89’uncu yıldönümünde Meclis Başkanı Kurtulmuş, “TBMM’de kadın milletvekillerimizin oranı yüzde 20.1. Büyük ilerlemedir ama yetmez. Türk kadınlarının daha fazla güçlü bir temsille TBMM’de yer almasını arzu ediyoruz” diye konuştu.

Türk kadının seçme ve seçilme hakkının 89’uncu yıldönümü dolayısıyla Meclis’te Anadolu Ajansı fotomuhabirlerinin fotoğraflarından oluşan “Gazze’de Kadın Olmak” adlı sergi açıldı. Sergiyi gezen Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, buradaki konuşmasında özetle şunları söyledi:

Numan Kurtulmuş

KADIN VEKİL ORANI YÜZDE 20.1

“Şu andaki TBMM’de kadın milletvekillerimizin oranı yüzde 20.1.Büyük ilerlemedir ama yeter mi; yetmez. Önümüzdeki dönemlerde Türk kadınlarının çok daha fazla güçlü bir temsille TBMM’de yer almasını arzu ediyoruz. Ayrıca kadının sadece siyasette var olması değil, hayatın her alanında var olması esastır. Bunun için de Türk kadınının önündeki bütün ayrımcılıkların kaldırılması, siyasetin başından beri bir numaralı ödevi olmuştur, bundan sonra da böyle olacaktır.

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GÜÇLÜ AİLE GÜÇLÜ KADIN

TBMM’de bu dönemde bir ilki daha yaşadık, TBMM’nin ilk Genel Sekreter Yardımcısı Kübra Teymur hanımefendi burada aramızdadır. Kadınlarımız güçlü olacak, ailemiz de güçlü olacak. Kadın haklarından bahsetmek aileyi zayıflatmaz.”

EMİNE ERDOĞAN’DAN KADINLARA TEBRİK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde edişinin 89’uncu yıldönümü ile 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nü kutladı. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Binlerce yıllık tecrübenin, irfanın ve Anadolu ruhunun taşıyıcısı Türk kadınının, Türkiye Yüzyılı’nın inşasında da öncü olacağına yürekten inanıyorum. Tarihimizin dönüm noktalarından Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde edişinin 89’uncu yılını kutluyor, tüm kadınlarımızın Dünya Kadın Hakları Günü’nü tebrik ediyorum” dedi.