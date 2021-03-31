Seçimlerde 19 parti var; Gelecek Partisi listeye giremedi

Seçime girebilecek parti sayısı 17’den 19’a yükseldi. Ali Babacan’ın kurduğu DEVA Partisi ile SOL Parti listeye girerken eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Gelecek Partisi seçim yeterliliğini sağlayamadığı için listede yer almadı. Resmi Gazete’de dün yayımlanan YSK kararına göre, köy statüsünden belde statüsüne geçen Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesindeki belediye başkanlığı ve meclis üyeliği seçimleri 6 Haziran’da birlikte yapılacak. YSK’nin kararına göre, seçimlere şu partiler katılabilecek:

SEÇİME GİRECEK PARTİLERİN LİSTESİ

“Adalet ve Kalkınma Partisi, Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Genç Parti, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi, İyi Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Muhafazakar Yükseliş Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi.”

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