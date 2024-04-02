Seçimin ‘en’leri genç başkanlar

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En genç belediye başkanı Çanakkale’de 22 yaşındaki Zeynep Çelik oldu. Şişli’de CHP’li Resul Emrah Şahan ise yüzde 66.6’lık ‘rekor’ oyla Mustafa Sarıgül’ün oranını da geride bıraktı.

TUZLA SÜRPRİZİ

-İstanbul Tuzla’da 1993 doğumlu CHP’nin adayı Eren Ali Bingöl 50.9 oy oranıyla seçimi önde bitirdi. 31 yaşındaki Bingöl, Türkiye’nin en genç belediye başkanları arasında yerini aldı.

EN GEÇ ZAFER

-CHP, 56 yıl sonra Artvin’in Yusufeli ilçesini yeniden kazandı. İlçe merkezi ve köyleri Yusufeli Barajı’nın suları altında kalan Yusufeli’nin yeni yerleşim yerinde ilk kez yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde resmi olmayan sonuçlara göre CHP’li avukat Barış Demirci belediye başkanı seçildi. (DHA)

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ÇEŞME’DE LAL RÜZGÂRI

-Teknik direktör Mustafa Denizli’nin kızı Lal Denizli ise İzmir’in Çeşme ilçesinde seçimi kazanan CHP’li isim oldu. 33 yaşındaki Lal Denizli, seçim sonrası yaptığı açıklamada, “Çeşme halkının teveccühü ile önümüzdeki beş yıl boyunca büyük bir onur ve gururla Çeşme’ye başkanlık yapacağım. Bana Çeşme’nin ilk kadın Belediye Başkanı olma mutluluğunu yaşatan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Yediden yetmişe tüm yurttaşlarımıza hizmet edecek, sizlerin refahı için çalışacağım” dedi.

BODRUM’A TAZE KAN

-CHP’nin 30 yaşındaki Bodrum adayı Tamer Mandalinci de oyların yüzde 58’ini alarak Bodrum Belediye Başkanı seçildi. 1994 doğumlu Mandalinci, Türkiye’nin en genç belediye başkanları sıralamasında ikinci sırada yerini aldı.

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ZEYNEP 22 YAŞINDA

- 2002 doğumlu Zeynep Çelik, mahalli idareler seçimlerine bağımsız aday olarak girdi. Seçimde zafer kazanan Zeynep Çelik, resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 47.9’unu alarak Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinin belediye başkanı oldu. Bu sonuçla Çelik, Türkiye’nin en genç kadın belediye başkanı unvanını da kazandı. Çelik,“Kalkım’a yakışır hizmeti getirmeyi, halkımıza değer vermeyi 5 yılın her gününde borç bilerek sizlere layık olacağım” dedi.

ÇANKAYA’YI YÖNETECEK

-Ankara’nın Çankaya ilçesinde de 31 yaşındaki CHP’nin adayı Hüseyin Can Güner kazandı. Güner, oyların yüzde 65.3’ünü alarak zafer elde etti.

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AVCILAR’A UTKU BAŞKAN

-İstanbul’un Avcılar ilçesinde de 1991 yılında doğan Utku Caner Çaykara resmi olmayan sonuçlara göre sayılan oyların yüzde 53’ünü alarak CHP’den belediye başkanı seçildi.