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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında 28 Mayıs seçimleriyle ilgili konuştu, yerel seçimlerde ne yapacaklarını açıkladı. Öztrak, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantılarıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun tabanı heyecanlandıracak açıklamasına ilişkin soruya, “Genel Başkanımız uygun gördüğü zamanda, uygun gördüğü konularla ilgili açıklamaları tabii ki yapacaktır” karşılığını verdi. Öztrak tüzük değişikliğine ilişkin de şunları söyledi:

TÜZÜK İÇİN 10 BİN ÖNERİ

“Tüzük çalışmaları büyük bir hızla ve üyelerimizin katılımına açık olarak sürüyor. Parti üyelerimiz tüzükle ilgili katkılarını internette açtığımız platformda bize bildiriyorlar. Şu anda partimize ulaşan tüzük değişikliği önerisi sayısı 10 bini aşmış durumda. Görüş bildirme süresi 10 Eylül’e kadar sürecek. Genel Başkan Yardımcımız Zeynel Emre başkanlığındaki heyet de bu önerileri tek tek değerlendiriyor. Dünyadaki sosyal demokrat partilerin uygulamalarıyla ilgili de incelemeler sürüyor. Gerçekten örnek olacak bir tüzüğü hazırlamanın gayreti içindeler.

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Seçimi kazanamadığımız için en çok biz üzgünüz. Bunun için en çok biz üzgünüz. Ama şimdi vakit yılgınlık vakti değil, ayağa kalkacağız, eksikleri gidereceğiz, hataları telafi edeceğiz, yenileneceğiz ve yerel seçimlerde 25 milyonu 30 milyona, 35 milyona çıkaracağız

(Grup Başkanı Özgür Özel’in adaylığı ile emanetçi başkan arayışı iddiaları) Partimizin içişleriyle ilgili konuları kamuoyu önünde konuşmayı doğru bulmuyoruz.

Kemal Kılıçdaroğlu

TULUMBADA SU BİTTİ

Seçimlerden sonra başlayan zam yağmuru durmak bilmiyor. Sabah raftan aldığınız bir malı akşam aynı fiyata bulmak adeta mucize haline geldi. Herkes ekonomide zamanında çözülmeyen her sorunun sonunda katlanarak karşınıza çıkacağını biliyor. Tulumbada su bitti.

Erdoğan yaklaşan yerel seçimlerin, 2023’te başlayan seçim sürecinin son durağı olduğunu görüyor. Burada yaşayacağı bir hezimetin iktidarına mal olacağını biliyor. Bu nedenle yerel seçimlere kadar enflasyonla mücadele önceliği değil.

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TEKER BÖYLE DÖNMEZ

Ekonomiyi şişirme, hormonlama, ne yapıp edip büyümeyi sağlama peşinde. Yerel seçime kadar 2000 öncesinin emme basma tulumba düzeni sürecek. Teker böyle döner sanıyorlar. Biz bu filmi gördük. Dönmedi, dönmez.”