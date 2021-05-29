‘Seçime ortak adayla gitmekte fayda var’

Akşener, FOX TV’de katıldığı yayında, “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisine yönelik “Gelin hanıma gayet güzel bir ders verildi” sözlerine de yanıt vererek, “Benim de o zaman kendisine muhterem kayınbirader demem lazım, orada bir sorun yok. Cumhurbaşkanı tarafından tehdit edilmiş olmak feci bir şey. Bu tehditlerin hiçbirisine pabuç bırakacak bir insan değilim” dedi.

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