Seçim teklifinde iki revizyon

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SEÇİM barajını yüzde 7’ye düşüren yeni seçim yasası değişikliğinin TBMM Anayasa Komisyonu’ndaki görüşmelerine dün başlandı. Teklifin ortak sahibi olan Cumhur İttifakı sözcüleri yeni düzenlemenin demokrasi çıtasını yükseltmeyi amaçladığını belirtirken, CHP, İYİ Parti ve HDP temsilcileri “Anayasa’ya aykırılık” gerekçesiyle geri çekilmesini talep ettiler.

Partiler açısından ülke genelinde yüzde 10 olan barajı yüzde 7’ye düşüren teklife göre, ittifak içindeki partilerin milletvekili dağılımı da seçim çevresinde aldıkları oya göre hesaplanacak. Seçime girme yeterliliğinde Meclis’te grup olma şartını kaldıran düzenlemeyle partilerin seçimden 6 ay önce en az 41 ilde örgütlenmeyi tamamlamaları yeterli olacak. Komisyonda teklif üzerinde bazı değişiklikler yapılması bekleniyor. Seçmen kütüklerinin güncellenmesinde “bir yıl önceki adresin dikkate alınması” hükmünün 6 aya indirilebileceği, muhtarlık seçimine ilişkin oy pusulası sisteminin de yeniden düzenlenebileceği belirtildi.

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MECLİS’TE PARTİ SAYISI ARTACAK

Komisyona teklifi sunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, eleştirilerin tersine önerilerinin mevcut uygulamadan daha demokratik olduğunu savundu. Teklif sahiplerinden MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da Türkiye’de yüzde 10 barajın yüksek olmasına karşın toplumsal alternatiflerin çıkmasını engellemediğini söyledi. Yıldız, “Değişikliğin amacı demokrasinin çıtasını biraz daha yükseğe çıkarmaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle yönetimde istikrar sağlandı. Bu düzenlemeyle Meclis’te daha çok parti temsil edilecek, temsilde adalet de sağlanacak” dedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) de yüzde 10’luk barajı iptal etmediğini vurgulayan Yıldız, “Baraj niye 2 değil, 3 değil, niye sıfır değil? Bu sorulara cevabı AİHM vermiştir. Temsilde adalet, yönetimde istikrar. Bu iki zıtlığı parlamenter sistem içinde bağdaştırmak her zaman mümkün olmamıştır. Yeni sistemde seçim ittifaklarıyla aslında baraj sıfıra inmiştir” diye konuştu.

CHP: ADİL SEÇİM ZOR

Görüşmelerde teklifin yanı sıra başkanlık sistemi ve parlamenter sisteme dönüş arayışları da tartışıldı. CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, “Parti başkanlığı yoluyla devlet başkanlığını yürütmeyi de Anayasa’ya aykırı buluyoruz. Partiler eşit koşullarda yarışmıyor. Adil seçim yapılacağını söylemek zor. Bunlar yetmiyor gibi bir de ‘Cumhurbaşkanı seçim yasaklarından bağışık tutulsun’ deniyor” diye konuştu. HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş da “Yüzde 7 baraj da yüksek, bize göre baraj sıfır olmalı. Her parti seçime girebilsin” görüşünü dile getirdi. (Bülent SARIOĞLU/ANKARA)

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SEÇİM KANUNU ANAYASA KOMİSYONU’NDA

Seçim kanunundaki değişiklik teklifi Meclis Anayasa Komisyonu’nda görüşülmeye başlandı. Komisyonda teklif sahipleri AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız sunuş konuşmaları yaptı. Yusuf Beyazıt’ın başkanlığındaki komisyonun toplantısına iktidar ve muhalefet partilerinden birçok vekil katıldı. (Rıza ÖZEL/ANKARA)