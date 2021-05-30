‘Seçim için referandum yapalım’

Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘yeni anayasa çalışmasını uzlaşma olmazsa referanduma götürürüz’ açıklamasıyla ilgili gazetecilerin sorusu üzerine özetle şunları söyledi: “Erdoğan önce şunu düşünsün; ya mutfaklarda yangın var. Ya insanlar perişan vaziyette, sen önce bunların derdini çözebilecek misin, çözmeyecek misin? Çözme yeteneği yok, ülkeyi yönetme yeteneği yok, artık bunu tümüyle kaybetmiş vaziyette. Bir an önce seçime gidilmesi lazım. Niye milletin iradesinden korkuyoruz, milletten korkulur mu? Referandum diyorsun, ne referandumu kardeşim? Getiriyorsan getir referandum. Millet seçim istiyor mu istemiyor mu? Yapalım referandumu, millet seçim istiyorsa seçime gidelim. Hayır, millet seçim istemiyoruz diyorsa seçime gitmeyelim.”

İSTANBUL’A YENİ METRO HATTI





Ataköy-İkitelli Olimpiyat Metro Hattı’nın Bahariye ve Masko istasyonları dün CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı törenle açıldı. 10 gün ücretsiz hizmet verecek olan hatla İkitelli-Ataköy arası 30 dakikaya inecek.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara