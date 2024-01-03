Seçil Erzan’ın kırık telefonu açıldı! Yazışmaları ortaya çıktı

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Spor dünyasının ünlü isimlerinin de arasında bulunduğu çok sayıda insanı yüksek getirili fon vaadiyle dolandırdığı iddia edilen bankacı Seçil Erzan’ın kırık cep telefonuna ilişkin bilirkişi raporu dava dosyasına girdi. Raporda Seçil Erzan’ın, Fatih Terim ile 4 Ekim 2021 ile 10 Mart 2023 arasındaki “Fon” ibareli yazışmaları da yer aldı. İstanbul 41’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen 553 sayfalık bilirkişi raporunda Erzan’ın Fatih Terim ile en son 10 Mart 2023’de yazıştığı tespit edildi.

Erzan ile “Fatih Terim Yeni” olarak kayıt ettiği Terim arasındaki yazışmalar özetle şöyle:

(4 Ekim 2021) Seçil Erzan: Hocam günlük yaptırdım kulüp yarın gönderirse 4’e tamamlayıp kalan tutarı fonda diğer harcamalar için tutarız diye.

Fatih Terim: 20 bin doları buradan mı aldık?

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Seçil Erzan: Müsait misiniz arıyayım mı?

Fatih Terim: Ok

Seçil Erzan: 4 milyon 67 bin 412 lira bugün dönüşümüz vardı, 177 bin 834 lira (20 bin dolar) için içinden aldırdım, kalan 3 milyon 889 bin 577 lirayı günlük yaptırdım, kulüp gönderdiğinde bugün, yarın bu tutara ekler bağlarız ayırmamız gereken tutarı fona atarız hocam.

Fatih Terim: Tamam Seçil hanım siz nasıl karar verdiyseniz öyledir tamam

Seçil Erzan: Sevgiler hocam

(22 Temmuz 2022) Fatih Terim: Önümüzdeki hafta bazı ödemelerimiz olacak hazırlıklı olursak sevinirim.

Seçil Erzan: Tamamdır hocam ne kadar öngörünüz ?

Fatih Terim: Biraz dolar biraz Euro 1.5 lira dövizler çok fazla değil

Seçil Erzan: Tamam hocam.

(2 Ağustos 2022) Fatih Terim: Umut’a ne verdik Seçil hanım

Seçil Erzan: 51bin 385 USD ve 10 bin 789 EUR verdik hocam

Fatih Terim: Teşekkür ederim

Seçil Erzan: Çok sevgiler hocam özledik sizi

(3 Mart 2023) Fatih Terim: Şimdi haber aldım maaşlar ödenmemiş ve benim rica ettiğim Amerika göndermeleri de yapılmamış. Alakanıza çok teşekkürler.

Seçil Erzan: Hocam hesaptan hepsi bu akşam 17.00’de çıkıldı. Amerika ödemeleri yarın geçmiş olacak 1 gün valörlü geçiyor. Çok özür dilerim sonuna kadar bu işlemlerle ilgilendim hocam yurtdışı ödemeleri bir gün valörlü geçiyor. Diğer ödemeler 17:00’de yapıldı ve ben teyit ettim çok çok üzüldüm hocam.

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(10 Mart 2023) Fatih Terim: Seçil hanım kardeşim Taner’e eğer müsaitse 10 bin TL gönderir misiniz teşekkürler selamlar

Seçil Erzan: Tamamdır hocam selamlar sevgiler.

‘BÖYLE SÜRPRİZLERİMİZ OLABİLİR’

Seçil Erzan’ın ödeme yapması konusunda kendisini oyaladığını iddia eden Arda Turan’ın, “Sana imzasız kayıtsız 15 milyon dolar nakit akışı sağladım. Bakmadan, karşılığına bak” şeklinde mesaj atması dikkat çekti. Turan’ın eşine çanta alması için Seçil Erzan’dan kredi çıkarması konusunda mesajlaşmaları da raporda yer aldı. Öte yandan Seçil Erzan’ın Fatih Terim’in eşi Fulya Terim ile de mesajlaşmaları ortaya çıktı. Fulya Terim’in Erzan’a, “24.01.2023 tarihinde 1 adet 16.000,00 USD tutarında döviz satış işleminiz gerçekleşmiştir. Seçil’cim selam böyle bir mesaj geldi” diye mesaj atması üzerine cevap olarak Seçil Erzan’ın, “Sizin hesabına gönderttim Fulya Hanım arada böyle parça parça sürprizlerimiz olabilir :)” şeklinde karşılık verdiği tespit edildi.