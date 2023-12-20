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Seçil Erzan'ı tehdit ederek kayda alan İranlı Moci savcılık radarında

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#Seçil Erzan#Moci#Hakkani
Seçil Erzanı tehdit ederek kayda alan İranlı Moci savcılık radarında
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2023 00:35

Gizli fon vurgununun mimarı Seçil Erzan'ı tehdit ederek kayda alan Moci, lakaplı İranlı Hakkani, savcılığın radarına girdi. Kanal D Haber'in edindiği bilgilere göre savcılık, emniyete gönderdiği gizli ibareli yazıda Moci'nin kim olduğunu ve tefecilik yapıp yapmadığının araştırılmasını istedi.

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Gizli ibaresiyle savcılık emniyete talimat gönderdi. Seçil Erzan'a faizle para verdiği iddia edilen Moci lakaplı Hakkani'nin araştırılması istendi.

BANA FAİZLE PARA VERDİ DEMİŞTİ

Hakkani, Seçil Erzanı evinden aldırıp tehditle video çektirmişti. Seçil Erzan'ın ifadesinde "bana faizle para verdi" deyince savcılık Moci'yi mercek altına aldı. 9 Mayıs'ta terör savcısı emniyete yazı gönderdi. Hakkani'nin Erzan'a para verip vermediği, verdi ise hangi amaçla verdiğinin araştırılması istendi. Emniyet Moci'yi araştırmaya başladı.

İşte Kanal D Haber'in ulaştığı o belge:

Seçil Erzanı tehdit ederek kayda alan İranlı Moci savcılık radarında

SUÇ KAYDI ÇIKMAYINCA RAPOR İSTENDİ

Kimlik bilgilerinden Moci'nin ne zaman Türk vatandaşlığına geçtiğini, hatta suç kaydı olup olmadığına kadar baktı. Açık kaynaklarda Moci hakkında bilgi bulunamadı. Suç kaydı yoktu. Kasten yaralama davasında mağdur olarak bulunuyordu. Savcılık için bu yeterli değildi. 16 Mayıs'ta bir kez daha yazı gönderdi.

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Savcılık Mali Şube Polisine "Moci'yi araştırın" dedi. Seçil Erzan'a faizle para verip vermediğine ilişkin rapor hazırlanmasını istedi. Savcılık bu talebine gizli ibaresini ekledi. Raporun hem gizli hem de detayla olması talep edildi.

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BANKANIN DA RADARINA GİRDİ

Moci bankanın da radarına girmişti. Çünkü Seçil Erzan'la bir konuşmaları yetkililerin dikkatini çekti. Seçil Erzan Moci'ye "Sen bagaja bırakırsın, ardından da anahtarı bana getirirsin çaktırmadan" diyordu. Dahası "senin ardından da ben çıkarım" demişti. O konuşma bankanın telefon kaydındaydı. Şüpheli görülen o diyaloglar bankanın teftiş raporuna çevredeki kişilerden gizleyerek bazı eylemler gerçekleştirdikleri anlaşılmıştır denerek yansıdı.

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#Seçil Erzan#Moci#Hakkani

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