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Seçil Erzan’a tahliye yok

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#Seçil Erzan#DAVA#Dolandırıcılık
Seçil Erzan’a tahliye yok
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2024 07:00

Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan’ın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

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Emre Belözoğlu, Arda Turan, Selçuk İnan, Nestor Fernando Muslera, Buse Terim, yeni boşandığı Volkan Bahçekapılı’nın da arasında bulunduğu 21 kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan 11 Nisan 2023’de tutuklandı. 21 kişiye yönelik “nitelikli dolandırıcılık” ve “özel belgede sahtecilik” suçlarından toplam 76 yıldan 249 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Erzan’ın aylık tutukluluk incelemesi yapıldı.

Yargılamanın yapıldığı İstanbul 41’inci Ağır Ceza Mahkemesi, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin bulunması, delillerin tam toplanmamış olması, sanıklara atılı suçun üst sınırı dikkate alındığında adli kontrolün yetersiz kaldığı gerekçesiyle yaklaşık 12 aydır tutuklu olan Seçil Erzan ve Ali Yörük’ün tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkemenin bu kararı ile Erzan’ın cezaevinde geçirdiği süre 1 yıl olacak.

 

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#Seçil Erzan#DAVA#Dolandırıcılık

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