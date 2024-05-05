Seçil Erzan’a kaşeli imzalı delil

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YÜKSEK getirili fon vaadi altında aralarında futbol dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da olduğu 21 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan banka müdürü Seçil Erzan davasında, 5 müştekinin şikâyetleri üzerine hazırlanan iki yeni iddianame, İstanbul 41’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ana dava dosyasıyla birleştirildi. Erzan’dan şikâyetçi olanların sayısı 26 olurken hakkında istenen hapis cezası ise 275 yıla yükseldi.

Hazırlanan iddianamede, Çorlu’da pazarcılık yaptıkları belirtilen Hacer Çorbacı ve Hasan Çorbacı’nın Seçil Erzan ile babasının pazarcı olması nedeniyle tanıştıkları anlatıldı. İddianamede Erzan’ın, Çorbacı çiftinden 82 bin lira aldığı, üzerine de 43 bin lira kredi çektirerek sanık Hüseyin Eligül’ün hesabına gönderttiği belirtildi.

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ISLAK İMZALI YAZI

Hazırlanan diğer iddianamede ise Kaan Sinih, annesi Sevgil Sinih ve babası Tursun Sinih’in kendilerine yüksek getiri vaat eden Erzan’a 2 milyon 250 bin lira ve 150 bin dolar verdikleri, müştekilerin bu paranın 1 milyon 550 bin lirasını geri aldığı ifade edildi. İddianamede, Kaan Sinih’in ifadesi de yer aldı. Kaan Sinih şunları anlattı:

“1 Nisan 2022’de fondaki paramdan çekmek için Seçil Erzan’a mesaj attım, ‘250 bin TL para lazım’ dedim. 13 Mayıs’ta, ‘Birazdan hesabına para yatacak’ diye mesaj attı. Nazlı Can’ın hesabından, Denizbank hesabıma 250 bin TL yattı. Annem 31 Mayıs 2022’de şubeye gitmiş, Seçil Erzan’a ‘Bize hiç bilgi vermiyorsun, paramız ne kadar oldu? Bana bir evrak ver’ demiş. Seçil Erzan da anneme nominal bakiye 8 milyon 750 bin TL yazılı şube müdürü kaşeli ıslak imzalı bir yazı vermiştir. Nisan 2023’te medyaya yansıyan haberlerden dolandırıldığımızı anladık.”

İMZALADIĞI BELGEYİ HATIRLAYAMADI

SEÇİL Erzan, soruşturma aşamasında verdiği ifadesinde şunları söyledi: “Müştekilere fonlardan bahsetmiştim. Olay tarihinde sadece Kaan’dan 150 bin USD para almıştım. Özel fon olarak belirttiğim aile fonumuza yatırmıştım. Hesap müştekilere ait bir hesap değildir. Bu hesap, benim hisse senedi, döviz ve fon işlemleri olan hesabımdır. Bu hesapta parayı işlettikten sonra fazlasıyla Kaan’a parayı iade ettim. Kimseyi dolandırmadım. İmzam ve yazım olduğu iddia edilen belgeyi hatırlayamadım. Suçlamaları kabul etmiyorum.”

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