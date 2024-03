Seçil Erzan ve ponzi mağdurları mahkemede... 11 ay sonra ilk yüzleşme

Haberin Devamı

SEÇİL Erzan dün dördüncü kez hâkim karşısına çıktı. Dolandırdığı futbolcular Nestor Fernando Muslera, Arda Turan ve Emre Belözoğlu ise ilk kez duruşma salonundaydı. Üçü de milyon dolarlarını götüren Seçil Erzan’la 11 ay sonra yüz yüze geldi.

ÖNCE MUSLERA İFADE VERDİ

Mahkeme heyeti ilk olarak Fernando Muslera’ya söz verdi. Tercüman aracılığıyla konuşan Muslera ifadesine “Günaydın” diyerek başladı. Seçil Erzan’a toplamda 1 milyon 200 bin dolar verdiğini anlatan Muslera, bu paradan 700 bin dolarını geri aldığını söyledi. Seçil Erzan’ın kendisini yatırım ve fon hesapları için aradığını anlatan Muslera, “Herhangi bir kazancım olmadı” diye konuştu.

‘SEÇİL’E DEĞİL BANKAYA GÜVENDİM’

Muslera kendisine sorulan, “Seçil banka müdürü değil de özel hayatında görüştüğün arkadaşın olsa para verir miydin” sorusuna, “Asla ver-mezdim. Bankaya güvendim. Seçil Hanım’ın da o bankanın müdürü olması önemli bir etkendi” diye yanıt verdi. Muslera, “Paranı kurtarmak için Seçil Erzan’a, ‘Bu durumu, Fatih Terim’e, Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu’ya söyleyeceğim, şikâyette bulunacağım’ diye bir şey söyledin mi?” sorusuna ise, “Sadece Musa Mert Çetin’e, ‘Eğer parayı geri alamazsak, bankanın üst düzey yetkililerine şikâyet edeceğim’ dedim” diye yanıt verdi.

‘FATİH TERİM’LE HİÇ GÖRÜŞMEDİM’

Emre Belözoğlu ise nasıl dolandırıldığını şöyle anlattı: “Bizim adımıza süreç aslında kuzenimin bana söylemesiyle başladı. Volkan’la konuşma-ma binaen toplamda 4 milyon 290 bin dolar verdim. Olaylar olduktan sonra Seçil Hanım’a ulaşamayınca bana verilen belgelerle birlikte bankaya gittiğimde Seçil Erzan yoktu. Müfettişlerin gelmesini istedim. Ben hiç para almadım. Volkan’a değil Seçil Hanım’a ve bankaya güvendim. Fatih Terim ile hiçbir şekilde bu konu hakkında görüşmedim. Hiçbir şahsa güvenerek bu yatırımı yapmadım. Bu olayda kimin adı geçiyorsa ondan şikâyetçiyim.”

‘FAİZ DEĞİL FON GETİRİSİ DEDİ’

Duruşmada Seçil Erzan’ın gözlerine bakan tek kişi Arda Turan’dı. İfadesinde Seçil’le nasıl tanıştıklarını ve parasını nasıl kaptırdığını şöyle anlat-tı: “Seçil Erzan’ı Galatasaray’da iken tanıdım. Seçil arayıp bana paramı fonda değerlendirebileceğimi söyledi, ‘Faiz değil, tamamen fon getirisi’ diyerek beni ikna etti. Bana o kadar yüksek getiri de söylememişti, ben de buna güvendim. Toplamda 13 milyon 900 bin dolara yakın para verdim o da söz verdiği üzere 6 milyon 400 bin doları istediğim zamanlarda bana geri ödedi. 7.5 milyon dolarımı geri alamadım.”

SEÇİL VE NAZIL CAN ATIŞTILAR

Duruşmada savunma yapan Seçil Erzan’ın karakutusu Nazlı Can, “Seçil hala birilerini suçluyor. Olay şu anlama geliyor: ‘Hırsızın hiç mi suçu yok’. Seçil annesinin hastane parasından kol saati parasına kadar her şeyi benim üzerimden gönderiyordu. Neden benim üzerimden her şeyi gönderiyorsun dediğimde, ‘Ben banka müdürüyüm, benim üzerimden hesap hareketlerim görünmesin’ diyordu. Seçil herkesi inandırıyordu. İnsan akıl tutulması yaşıyordu. Seçil bana diyor ya ‘Nazlı anlatsın her şeyi’. Asıl kendisi anlatsın. Benim yedi sülalemin hesaplarına bakılsın” dedi.

Nazlı Can’ın savunmasına sinirlenen Seçil Erzan ise, ‘Kardeşi arabasını ne kadar zamanda aldı, cevap versin?’ diye sordu. Nazlı Can ise, “Kardeşimi ikna etti. 20 yıldır Seçil ile görüşmüyordum. Nereden çıktı karşıma” diye yanıt verdi. Seçil Erzan da bu sözlere karşı, “Ben kardeşini nasıl ikna edebilirim. Kardeşini kendisi ikna etti” dedi.

TÜM PARAYI FATİH TERİM’E VERDİM

Seçil Erzan ifadesinde Fatih Terim ile ilgili önemli iddialarda bulundu. Erzan “Özellikle 2022 Ocak ayından itibaren 2023 Nisan ayına kadar yatırılan tüm tutarları, bu zaman aralığındaki tüm parayı Fatih Terim’e ben verdim” dedi.

Seçil Erzan duruşmada söz alarak daha önce verdiği ifadeyi kabul etmediğini kaydetti. “Daha önce yaptığım listede hatalar var” diyen Erzan “Bu liste bana yaptırılmış bir liste. 9 Nisan tarihli bu listeyi asla kabul etmiyorum. Gecenin bir yarısı hazırlanmış, buna şu kadar yaz, buna bu kadar yaz. Pazartesi günü Hakan Bey’den, Denizbank’tan bu parayı alacağız’ denildi” diye konuştu.

‘DEĞERLENDİR BU PARAYI’ DEDİ

Fatih Terim ile ilgili iddialarda da bulunan Erzan ifadesinde şunları kaydetti: “Bu arada Fatih Terim ile ilgili bir şeyler söylemediğim konuşuluyor. Hoca bir dönem özel bankacılıkta zarar etmişti, bankayı değiştirmek de istiyordu. Bana 300 bin dolar elden teslim etti ve ‘ne istersen yap, sen yaparsın, değerlendir bu parayı’ dedi. 300 bin dolarla o an ne yaptığımı tam hatırlamıyorum, bir yatırım yapmadım. Muhtemelen bir kısmını değerlendirip diğer kısmını başkasına vermişimdir. Sonra da 1 milyon dolar verdi. Özellikle 2022 Ocak ayından itibaren 2023 Nisan ayına kadar yatırılan tüm tutarları, bu zaman aralığındaki tüm parayı Fatih Terim’e ben verdim.

HOCA’NIN KREDİSİNİ ÖTELETTİM

Önemli ve büyük bir müşterinin kredilerini şubeden ötelettirdim. Arka arkaya ötelettiriyorum. Banka, o dönem şubeye teftişe gelebilirdi. Yetki tamamen bendeydi, sonradan ‘nasıl böyle bir hataya düşmüşüz’ dediler. (Bu kişinin kim olduğunun sorulması üzerine) Ötelenen kredi Hoca’nın kredisiydi. ‘Fatih Terim fonu’ demedim, asla kabul etmiyorum. Bu Fatih Terim fonu kendilerinden çıkan bir şey oldu. Birkaç kişiye söylediğim oldu sadece zor dönemdeyken. Hatta ‘Fatih Terim fonzedeleri’ diye gruplar kurulmuş. Ben hocaya bir fon kuracaktım, öyle bir planım vardı ama kurulamadı.”

SİYAH TAKIM ELBİSE AT KUYRUĞU SAÇ

- Seçil Erzan siyah pantolon ve ceket giymiş, açık bıraktığı saçlarının bir kısmını yarım at kuyruğu yaparak arkaya doğru toplamıştı. Oldukça sakin görünüyordu. Mağdurlar, izleyiciler ve gazeteciler salona girerken hiç arkasına bakmadı.

ARDA TURAN’IN MAHKEME BAŞKANINA YANITI: SAF OLMASAM BU KADAR PARAYI VERİR MİYDİM?

- Mahkeme başkanı Arda Turan’a, “Olaylar olduğu sırada ulaşabilme imkânın olduğu halde neden Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu ile irtibata geçmedin?” diye sordu. Arda Turan bu soruya, “İmkânımız vardı ama... Sonuçta Cumhurbaşkanı’na da ulaşabiliriz ama arıyor muyuz? Ben tamamen güvenimi sağlayan banka müdürüne güvendim. Ben bu konularda biraz safımdır, zaten saf olmasam bu kadar parayı verir miydim? Şube müdürüne güvenerek yaptım” diye yanıt verdi. Arda Turan, Mahkeme başkanının “Şikâyetçi misin? Seçil Erzan’ın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmasına onay veriyor musun?” sorularına ise, “Maalesef şikâyetçiyim. Ben paramı alırsam hiç yatmasın. Beni ne ilgilendirir. Bu konuyu sonra değerlendireceğim” diye yanıt verdi. Arda Turan, “Olaylar ortaya çıktıktan sonra bankanın Genel Müdürü Hakan Ateş ile görüşmeye neden Fatih Terim ile gittin?” sorusuna üzerine ise, “Fatih Hoca bizim büyüğümüzdür, bu konularda bizim hamimizdir, Hakan Ateş’i de tanır. Bu yüzden onunla gitmiştik’’ dedi.

ARDA SEÇİL’E BAKTI VE ‘ÜZGÜNÜM’ DEDİ

Seçil Erzan’ın bulunduğu sanık sandalyesi ile müştekiler bölümü arasında askerler, diğer sanıklar ve avukatlar vardı. Arda Turan ifadesine başladığı sırada adını anmadan “Öncelikle herkes adına, kendim adına, arkamdaki kadın adına üzgünüm” dedi ve Seçil Erzan’a doğru baktı.

DURUŞMADAN İZLENİMLER

YOĞUN İLGİ YÜZÜNDEN BÜYÜK SALONA GEÇİLDİ

- TÜRKİYE’nin gördüğü en büyük dolandırıcılık olaylarından birinin baş kahramanı Seçil Erzan’ın duruşmasına gösterilen ilgi yoğundu. Bu nedenle 4. kez hâkim karşısına çıktığı duruşma için, davaya bakan İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi salonu daha büyük olan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nin salonuna taşındı.

İLK SEÇİL GİRDİ

Saat 11.25’te başlayan duruşmada Kridor bariyerlerle kapatıldı.

Duruşma salonunda ilk yerini alanlar, tutuklu oldukları cezaevinden getirilen Seçil Erzan ile Ali Yörük oldu. Jandarma eşliğinde salona giren Seçil Erzan en öne oturtuldu ve başında iki asker nöbet tuttu.

GÖRÜNTÜ YASAK

Sanıkların ve tarafların salona alınmasının ardından izleyici olarak gelenler ve basın mensupları salona alındı. Görevliler tarafından duruşma salonunda sesli ve görüntülü kayıt yapılmasının yasak olduğu hatırlatıldı.

KOYU RENK TERCİHİ

Emre Belözoğlu Lacivert takım elbise giymişti. Oldukça gergin görünüyordu. Siyah takım elbise içine beyaz bir gömlek giyen Arda Turan ise, kıyafetini siyah renkli bir kravatla tamamlamıştı. Bir muhabir fotoğraf çekmeye çalışırken kapıya çarpınca, “Arkana dikkat et” diye espri yaptı. Neşeli görünüyordu. Arda Turan’ın ardından Nestor Fernando Muslera, avukatı Rezan Epözdemir’le birlikte duruşma salonuna girdi. Morali bozuktu.

DENİZBANK’IN ŞİKAYETİNE TAKİPSİZLİK

DENİZBANK’ın Seçil Erzan dosyasıyla ilgili Emrah Çolak, Emre Çolak, Musa Mert Çetin ve Selçuk İnan ile avukat Rezan Epözdemir hakkında yaptığı şikayetlere takipsizlik kararı verildiği ortaya çıktı. Avukat Rezan Epözdemir yaptığı açıklamada “Denizbank’ın Selçuk İnan, Musa Mert Çetin, Emre Çolak, Emrah Çolak hakkında tefecilik ve banka itibarının zedelenmesi suçlarından ötürü yaptığı 4 başvuru, müvekkillerin ifadesi dahi alınmadan iddialar gerçek dışı olduğundan takipsizlikle sonuçlandı. Bu iftiralar nedeniyle müvekkiller tarafından tüm Denizbank yöneticileri hakkında iftiradan 2 ayrı dosyadan şikayette bulunuldu.” dedi.